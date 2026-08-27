Max Higgins: quién era el empresario que soñó con un "Disney argentino" y apareció como vagabundo y con un triste final

Max Higgins y el proyecto del “Disney argentino”

La figura de Max Higgins comenzó a adquirir notoriedad en Argentina a partir de 2007, cuando llegó al país acompañado por iniciativas que despertaron una importante repercusión pública.

Uno de sus anuncios más recordados fue el desarrollo de un parque temático en San Pedro, una iniciativa que, según había presentado, demandaría una inversión cercana a los US$1.000 millones.

El proyecto fue presentado con dimensiones extraordinarias y rápidamente quedó asociado a una idea que alimentó titulares durante años: la posibilidad de que Argentina tuviera una suerte de “Disney argentino”.

La propuesta incluía una infraestructura de gran escala y prometía transformar la zona en un polo turístico. Para Higgins, se trataba de un emprendimiento que podía convertirse en una referencia internacional.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse de la manera anunciada.

Con el paso del tiempo, aquella promesa quedó como uno de los capítulos más llamativos de su trayectoria pública. Años después, cuando ya se encontraba alejado de aquella etapa de exposición, volvió a referirse al emprendimiento en una entrevista informal.

El registro, realizado en febrero y difundido recientemente, adquirió una nueva dimensión luego de conocerse su muerte.

El video que volvió a poner a Max Higgins en el centro de la escena

La grabación fue publicada por Patricio Castriota, quien había mantenido una conversación con Higgins meses antes.

El intercambio se desarrolló en un tono distendido, pero una de las preguntas llevó directamente al empresario hacia uno de sus anuncios más conocidos.

“¿Recordás tu plan para crear Disneyworld en San Pedro?”, le preguntó Castriota.

Higgins respondió afirmativamente y aseguró recordar el proyecto.

La conversación continuó con una pregunta inevitable: ¿por qué aquella iniciativa no había prosperado?

La respuesta del empresario volvió a despertar comentarios en redes sociales.

Higgins sostuvo que, desde su perspectiva, el plan no había fracasado y apuntó a lo que consideraba una de las dificultades para llevar adelante sus proyectos en Argentina. En ese contexto, hizo referencia a la necesidad de que el país incorporara el idioma inglés.

La aparición del video después de su muerte hizo que numerosos usuarios repararan nuevamente en sus declaraciones, pero también en el contraste entre aquel empresario que hablaba de proyectos internacionales y la situación en la que finalmente fue encontrado.

La circulación del material no constituye, por sí misma, una explicación sobre las circunstancias de su fallecimiento. Esas cuestiones forman parte de una investigación que busca determinar qué ocurrió antes de su muerte.

Cómo fue encontrado muerto Max Higgins en Libertad, Merlo

El episodio que desencadenó la investigación ocurrió en Libertad, partido de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo de Higgins fue encontrado en posición fetal en la vía pública.

Vecinos de la zona indicaron que el hombre llevaba algunas semanas instalado en ese sector. Ese dato forma parte de las circunstancias que rodean sus últimos días y que deberán ser reconstruidas por los investigadores.

Luego del hallazgo, efectivos del Comando de Patrullas Merlo trabajaron en el lugar y preservaron la escena para permitir la intervención de los peritos.

Una ambulancia llegó al lugar y, de acuerdo con los primeros reportes, la muerte habría sido atribuida inicialmente a causas naturales.

De todos modos, la investigación no se cerró con esa primera evaluación.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón inició una causa por averiguación de causales de muerte y dispuso la realización de una autopsia. Ese procedimiento resulta clave para establecer con mayor precisión qué provocó el fallecimiento y si existió alguna circunstancia previa que deba ser incorporada a la investigación.

Por el momento, cualquier conclusión definitiva requiere esperar los resultados de los estudios correspondientes.

Una investigación busca determinar las causas de la muerte

La causa judicial fue iniciada bajo la figura de averiguación de causales de muerte, una instancia habitual cuando se produce un fallecimiento cuyas circunstancias necesitan ser determinadas.

El hecho de que en las primeras revisiones no se hayan detectado signos evidentes de violencia no significa que todas las hipótesis estén cerradas.

La autopsia permitirá aportar información médica y forense para determinar las causas concretas del fallecimiento.

En ese sentido, la investigación deberá reconstruir también cuáles fueron las condiciones en las que Higgins pasó sus últimos días, quiénes tuvieron contacto con él y qué ocurrió antes de que fuera encontrado en la calle.

Hasta que esos elementos sean establecidos, no corresponde vincular el fallecimiento con episodios de su pasado empresarial ni con las controversias que rodearon su figura.

La causa judicial deberá determinar los hechos a partir de pruebas y peritajes.

La llegada de Max Higgins a Argentina y sus proyectos millonarios

La historia de Higgins en Argentina comenzó varios años antes del desenlace ocurrido en Merlo.

Llegó al país en 2007, en una etapa en la que buscaba instalarse como empresario y presentar proyectos de gran envergadura.

Su nombre apareció relacionado con diferentes iniciativas y con figuras conocidas del espectáculo y del deporte.

Uno de los episodios que más contribuyó a su exposición fue su vínculo con Diego Maradona, a quien contrató para participar de un reality.

La presencia de Maradona en uno de sus proyectos incrementó todavía más la visibilidad pública de Higgins y ayudó a construir una imagen asociada al mundo del entretenimiento, las inversiones y los grandes emprendimientos.

A esa etapa se sumó el anuncio del parque temático de San Pedro.

La cifra de inversión que se manejaba —US$1.000 millones— colocaba al emprendimiento entre los proyectos más ambiciosos que se habían anunciado para la zona.

Pero la iniciativa no avanzó hasta convertirse en la megaestructura que Higgins había proyectado.

Con el paso de los años, el empresario fue perdiendo protagonismo en los medios y su figura quedó vinculada a una serie de interrogantes sobre sus negocios y su situación personal.

Los autos, las limusinas y una vida de alto perfil

Durante sus años de mayor exposición, Higgins cultivó una imagen asociada al lujo.

Autos de alta gama, limusinas y reuniones vinculadas con grandes negocios formaban parte de la puesta en escena que acompañó su llegada al país.

Aquella imagen contrastaría fuertemente con el escenario de sus últimos tiempos.

El empresario que años atrás aparecía relacionado con proyectos millonarios terminó siendo encontrado en una calle de Merlo, después de que vecinos advirtieran su presencia en la zona durante las semanas anteriores.

Ese cambio constituye uno de los aspectos que más llamó la atención después de conocerse su muerte.

También explica por qué la historia volvió a despertar interés: detrás del fallecimiento aparece el recorrido de un hombre que pasó de anunciar inversiones de dimensiones extraordinarias a atravesar una etapa de creciente aislamiento y exposición mucho menor.

Las denuncias y controversias alrededor de Max Higgins

La trayectoria de Higgins también estuvo rodeada de cuestionamientos.

Su exesposa, la argentina Sandra Zapata, realizó en el pasado declaraciones sobre su relación con el empresario y cuestionó aspectos de la fortuna que él decía poseer.

Según esas declaraciones, la imagen de riqueza que exhibía no se correspondía necesariamente con su situación económica real.

Zapata también denunció episodios de violencia durante la relación. Se trata de acusaciones realizadas públicamente en el pasado y que deben ser presentadas como tales, sin convertirlas en hechos judicialmente establecidos.

A su vez, Higgins habría acumulado antecedentes y cuestionamientos vinculados con operaciones realizadas en Estados Unidos e Inglaterra, entre ellas acusaciones relacionadas con cheques sin fondos.

Esos antecedentes contribuyeron a deteriorar su reputación y a generar una imagen controvertida alrededor de su figura.

Allegados y fuentes vinculadas a la investigación también lo describieron en términos negativos y señalaron que había perdido parte del respaldo de personas que anteriormente formaban parte de su entorno.

Sin embargo, esas referencias pertenecen al contexto de su historia personal y empresarial y no permiten establecer una relación causal con su muerte.

Del empresario de los grandes anuncios a sus últimos días

Uno de los elementos que más sorprende al reconstruir la vida de Higgins es la distancia entre sus primeros años en Argentina y el escenario en el que fue encontrado.

Su desembarco había estado acompañado de grandes promesas empresariales, figuras famosas y proyectos valuados en cientos de millones de dólares.

El supuesto parque temático de San Pedro se convirtió en el símbolo de aquella etapa.

El proyecto prometía generar una transformación turística y económica de enorme magnitud. Sin embargo, con el paso del tiempo, la iniciativa quedó inconclusa y el empresario se alejó de los grandes anuncios que habían marcado su aparición pública.

La reciente entrevista permite observarlo hablando de aquel pasado con naturalidad.

Cuando Castriota le pregunta por el proyecto, Higgins no parece presentar aquella iniciativa como una experiencia definitivamente terminada. Por el contrario, mantiene su propia interpretación de lo ocurrido y explica por qué, según su visión, el emprendimiento no había avanzado.

El video adquirió especial relevancia después del hallazgo de su cuerpo porque constituye uno de los registros más recientes conocidos públicamente de Higgins.





Max Higgins: quién era el empresario que soñó con un "Disney argentino" y apareció como vagabundo y con un triste final

El misterio que queda abierto tras la muerte de Max Higgins

La muerte del empresario dejó una historia con numerosos contrastes, pero todavía pocas certezas sobre sus últimas horas.

Por un lado, están sus años de exposición: los proyectos millonarios, el vínculo con figuras famosas, el anuncio de un parque temático gigantesco y una imagen pública relacionada con el lujo.

Por otro, aparecen sus últimos tiempos, marcados por una vida mucho más alejada de aquella exposición y por su presencia en una zona del partido de Merlo donde, según vecinos, se había instalado semanas antes.

La investigación judicial deberá establecer qué ocurrió exactamente.

La autopsia será determinante para confirmar las causas del fallecimiento, mientras que los peritajes y testimonios permitirán reconstruir las circunstancias que rodearon el hallazgo.

Por ahora, la primera información conocida apunta a una muerte que no habría presentado signos externos de violencia. Sin embargo, la causa continúa abierta hasta que los investigadores cuenten con todos los elementos necesarios para establecer una conclusión.

Mientras tanto, el video publicado por Patricio Castriota volvió a instalar el nombre de Higgins en las redes sociales.

En las imágenes, el empresario recuerda aquel proyecto que alguna vez prometió convertir a San Pedro en escenario de un gigantesco parque de entretenimiento. Meses después de aquella conversación, su historia terminó de una manera completamente distinta a la que había imaginado cuando llegó a la Argentina.

El contraste entre el hombre de los anuncios millonarios y el empresario encontrado muerto en Libertad es, precisamente, lo que convirtió nuevamente su historia en noticia. Pero detrás de las promesas, las controversias y los recuerdos de su pasado, queda una investigación que todavía debe responder la pregunta fundamental: qué ocurrió realmente con Max Higgins antes de morir.



