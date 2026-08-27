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El Senado debate 67 pliegos judiciales y una serie de acuerdos internacionales

La Cámara alta debate una extensa lista de pliegos judiciales, entre los que sobresalen las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la estratégica Cámara Federal porteña.

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El Senado debate 67 pliegos judiciales y una serie de acuerdos internacionales. (Foto: captura Senado)

El Senado debate 67 pliegos judiciales y una serie de acuerdos internacionales. (Foto: captura Senado)

La Cámara de Senadores abrió este jueves una sesión con una extensa agenda en la que el Gobierno buscará avanzar con 67 pliegos judiciales, cinco acuerdos internacionales y una serie de proyectos de ley. Sin embargo, el foco político estará puesto en dos nombres: Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, los candidatos propuestos para integrar la estratégica Cámara Federal porteña.

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El Gobierno logró la media sanción de dos proyectos clave. (Foto: captura).

La sesión fue convocada luego de un acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas durante la reunión de Labor Parlamentaria. La negociación fue impulsada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que busca garantizar los votos necesarios para aprobar las designaciones.

Del otro lado, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, anticipó que llevará al recinto distintas cuestiones de privilegio y pedidos para incorporar otros temas al debate.

La relevancia de la jornada, sin embargo, estará concentrada en los nombramientos judiciales. La Cámara Federal porteña es uno de los tribunales más sensibles de Comodoro Py, ya que revisa decisiones tomadas por los jueces federales de primera instancia en investigaciones por corrupción, lavado de dinero, delitos económicos y otras causas de fuerte impacto político.

Quién es Pablo Bertuzzi

Pablo Bertuzzi ya integra la Cámara Federal porteña, pero ahora busca obtener la designación definitiva para el cargo. El magistrado llegó a la Sala I en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, junto con Pablo Bruglia. Ambos fueron trasladados desde otros tribunales mediante un mecanismo que posteriormente fue cuestionado por el kirchnerismo.

La controversia llegó hasta la Corte Suprema, que intervino en el conflicto por sus traslados. Posteriormente se abrió el proceso para cubrir las vacantes de manera definitiva y Bertuzzi participó del concurso realizado por el Consejo de la Magistratura.

Ahora, su continuidad dependerá de la decisión del Senado sobre el pliego enviado por el Poder Ejecutivo.

Quién es Pablo Yadarola

El segundo nombre que concentra la atención es Pablo Yadarola, actualmente juez del fuero Penal Económico y seleccionado para cubrir otra de las vacantes de la Cámara Federal. Yadarola también quedó bajo la mirada pública por haber participado del viaje a Lago Escondido, que reunió a magistrados, funcionarios, empresarios y ejecutivos de medios y provocó una fuerte controversia política y judicial.

El encuentro se realizó en la zona de la estancia vinculada al empresario británico Joe Lewis y las circunstancias del viaje derivaron posteriormente en denuncias e investigaciones.

Pese a esos antecedentes y cuestionamientos, el Gobierno avanzó con su candidatura y ahora necesita el acuerdo del Senado para concretar su designación.

La lista que llegó al recinto es mucho más extensa. En total, los senadores tienen previsto tratar 67 pliegos judiciales.

Los tratados internacionales que llegan al recinto

La agenda del Senado incluye cinco acuerdos internacionales. Entre los principales aparece el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA/AELC).

También se tratarán acuerdos vinculados con el traslado de personas condenadas con Ucrania, cooperación jurídica internacional, comercio de servicios dentro del Mercosur y extradición con Chile.

Otro de los puntos es el denominado Tratado de Medellín, destinado a facilitar la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.

Los proyectos que completan una sesión clave para el Gobierno

El temario incorpora además iniciativas promovidas por bloques aliados. Entre ellas se encuentra el proyecto del radical Flavio Fama para declarar Fiesta Nacional al Festival del Membrillo, que se celebra en Las Juntas, Catamarca, y una iniciativa de la senadora María Valenzuela vinculada con la Fiesta Nacional del Mate y la Amistad de Gobernador Virasoro, Corrientes.

También está previsto avanzar con una propuesta de las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza para declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz, por su participación en episodios centrales del proceso independentista argentino.

En pocas palabras

  • Senado debate: Se tratan 67 pliegos judiciales, incluyendo a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña.
  • Acuerdos internacionales: Se discutirán cinco tratados, destacando el de libre comercio Mercosur-EFTA y cooperación jurídica.
  • Proyectos de ley: La agenda incluye iniciativas de bloques aliados sobre fiestas nacionales y reconocimiento histórico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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