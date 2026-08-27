El Senado debate 67 pliegos judiciales y una serie de acuerdos internacionales

Quién es Pablo Bertuzzi

Pablo Bertuzzi ya integra la Cámara Federal porteña, pero ahora busca obtener la designación definitiva para el cargo. El magistrado llegó a la Sala I en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, junto con Pablo Bruglia. Ambos fueron trasladados desde otros tribunales mediante un mecanismo que posteriormente fue cuestionado por el kirchnerismo.

La controversia llegó hasta la Corte Suprema, que intervino en el conflicto por sus traslados. Posteriormente se abrió el proceso para cubrir las vacantes de manera definitiva y Bertuzzi participó del concurso realizado por el Consejo de la Magistratura.

Ahora, su continuidad dependerá de la decisión del Senado sobre el pliego enviado por el Poder Ejecutivo.

Quién es Pablo Yadarola

El segundo nombre que concentra la atención es Pablo Yadarola, actualmente juez del fuero Penal Económico y seleccionado para cubrir otra de las vacantes de la Cámara Federal. Yadarola también quedó bajo la mirada pública por haber participado del viaje a Lago Escondido, que reunió a magistrados, funcionarios, empresarios y ejecutivos de medios y provocó una fuerte controversia política y judicial.

El encuentro se realizó en la zona de la estancia vinculada al empresario británico Joe Lewis y las circunstancias del viaje derivaron posteriormente en denuncias e investigaciones.

Pese a esos antecedentes y cuestionamientos, el Gobierno avanzó con su candidatura y ahora necesita el acuerdo del Senado para concretar su designación.

La lista que llegó al recinto es mucho más extensa. En total, los senadores tienen previsto tratar 67 pliegos judiciales.

Los tratados internacionales que llegan al recinto

La agenda del Senado incluye cinco acuerdos internacionales. Entre los principales aparece el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA/AELC).

También se tratarán acuerdos vinculados con el traslado de personas condenadas con Ucrania, cooperación jurídica internacional, comercio de servicios dentro del Mercosur y extradición con Chile.

Otro de los puntos es el denominado Tratado de Medellín, destinado a facilitar la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.

Los proyectos que completan una sesión clave para el Gobierno

El temario incorpora además iniciativas promovidas por bloques aliados. Entre ellas se encuentra el proyecto del radical Flavio Fama para declarar Fiesta Nacional al Festival del Membrillo, que se celebra en Las Juntas, Catamarca, y una iniciativa de la senadora María Valenzuela vinculada con la Fiesta Nacional del Mate y la Amistad de Gobernador Virasoro, Corrientes.

También está previsto avanzar con una propuesta de las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza para declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz, por su participación en episodios centrales del proceso independentista argentino.