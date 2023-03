Martín Liberman le pidió a su hijo que use el apellido de la madre

Su compañera Luciana Elbusto le respondió “vos también le podés abrir un poquito las puertas. Ya ser el hijo de…, aunque no guste, ayuda”..

“No, al revés. Lo va a complicar más”, dijo Liberman. "De hecho, hace poco fue a un club y dijo que se llamaba Blas Greco, con el apellido de la madre”, agregó.

Martín Liberman.jpg

Entre las razones, Liberman dio más detalles: "Siempre que pueda no usar mi apellido yo le digo que no lo use. Es un país discriminador, antisemita. Si puede es Greco y no pasa nada. A mi me enorgullece que sea mi hijo y no me importa como se llame de apellido”, aclaró Martín.

Liberman le pidió a su hijo mayor “que elija una profesión y una carrera normales. El periodismo no es normal. Ahora, ¿vieron lo que es la tele, hicieron zapping, el periodismo actual, los nuevos canales y programaciones?”.

“Hay que vestirse de jean, ser gracioso, jugadorista, al futbolista llamarlo con diminutivo. Eso no es periodismo, es otra cosa que no sé cómo se llama”, cerró el periodista.