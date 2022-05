Martín Liberman fue papá nuevamente ¡Nació Milo!

Martín Liberman Milo 2.jpg Tras una larga lucha, Ana Laura López y Martín Liberman se convirtieron en papás de Milo.

Es así que disfrutaron del fin de semana, sabiendo que el lunes por a tarde irían a internarse. Tan prolijo fue todo, que llegaron a as 16 hs., entraron al quirófano a las 17 hs. y a las 17:30 hs. nació Milo con 3,360 kilos.

En tanto, sobre cómo vivió la llegada de su segundo hijo, Martín Liberman se sinceró "Yo en un momento de mi vida había dejado de lado por completo la posibilidad de ser padre otra vez. Siempre quise que Blas tuviera un hermano, pero después mi pareja anterior (con Marcela Greco) se terminó. Y, ahora, en lo único que pensaba era en tratar de ser feliz. Pero encontré una buena compañera, joven y que no había pasado por esto todavía. Y esa fue una de las primeras cosas que me planteó cuando empezamos a salir".

Fotos: gentileza Infobae

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@anitalauralopez)

El calvario de Martín Liberman: "Para ser padre hice..."

Padre de Blas -12 años- de su primer matrimonio, en poco tiempo el periodista deportivo Martín Liberman acaba de ser papá por segunda vez junto a su actual pareja Ana Laura López. Pero nada ha sido sencillo para él, debido a que en todos estos años ha debido enfrentar un total de 11 tratamientos de fertilización para tener 2 hijos. Fueron 7 tratamientos en el primer caso, y 3 ahora.

martin liberman y anita 1.jpg Martín Liberman y su mujer, Ana Laura López, este verano anunciaron la llegada del nuevo integrante de la familia.

Así lo explicó hace algunas semanas en diálogo con Carmen Barbieri, en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), donde primó la alegría por el bebé en camino por supuesto, pero explicó que para lograr este nuevo embarazo tuvo que atravesar un duro tratamiento médico. Y lo resumió asegurando "Para tener dos hijos hice 11 tratamientos de fertilización".

Embed

Martín Liberman reveló que hace 14 años debió operarse por un trastorno hereditario, que se solucionó pero que le impedía que sus espermatozoides sanos fecunden los óvulos de sus parejas. "Por suerte encontraron millones de espermatozoides y los congelaron todos. Pero eso de movida te inhabilita a quedar embarazados en condiciones normales como la mayoría de la gente. Te lleva para el lado del tratamiento, que también puede salir mal o no tener el resultado esperado", detalló.

"Me tocó ser padre de esta manera y celebro que haya sido así. Para mí fue crecimiento, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos, tener que ser frío en momentos duros", aseguró el también jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece). Y concluyó "Siento que es una experiencia que me enriqueció desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor. Pero es lo que me tocó".