Martina Stewart se Gran Hermano trató a Juan Reverdito de "negro..."

En un vivo que grabó con su nuevo novio, que es su excuñado, la joven contó que se lleva mal con casi todos los hermanitos porque “son medio carteras y no me los voy a cruzar más en la vida”.

“Hay un par que son mala leche”, dice y el novio la interrumpe: “perdón que me meta”, dice.

“No solo son caretas algunos sino que en lugar de estar más tiempo en el Uber están haciéndote la vida imposible, rompiéndote las pelo…”, suma su pareja.

A lo que Martina sumó: “Si, hay gente chota. Pero porque son negros resentidos. La vida misma chicos: hay gente de mier… y gente buena”.

La furia de Juan Reverdito contra La Tora por las actitudes que tuvo tras la final de Gran Hermano 2022

Luego de finalizar el exitoso reality Gran Hermano 2022, el exjugador Juan Reverdito cuestionó a Lucila La Tora Villar en un vivo con la periodista Maica Comunica.

El taxista días atrás había admitido que ya no tenía relación con el finalista Nacho Castañares por algunas actitudes que no le gustaron. Y ahí no terminó: ahora con la que tiene problemas es con La Tora.

"Yo con la Tora tenía la mejor, la tenía allá arriba. Cuando se fue la primera vez de la casa, nos hemos juntado con la familia a comer, fue mi hermano a la casa de ella y comimos un asado. Todo espectacular", dijo Juan.

Sin embargo, cuando La Tora fue eliminada por segunda vez de la casa más famosa del país, Juan sostuvo que "se olvidó un poco de todo, de la amistad... Pero bueno, nada, no me interesa. Cuando las personas son así bajas, no me llegan. Estoy muy tranquilo que me comporté siempre de 10 y después vi lo que era como persona".

Y agregó el exparticipante: "A mí me contestó soberbia apenas salimos de la casa. La vi en un debate y le dije 'me generó asco cómo te colgaste de Alfa. En la primera etapa, tu ideología de mujer era otra. Si pensabas de una forma, ¿tanto te puede gustar la plata para pensar otra? O cambiar tus modales o lo que sea'. Y me contesta 'papi, estuve 2 meses y medio adentro de la casa, ¿vos pudiste entrar?'".