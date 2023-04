La furia de Juan Reverdito contra La Tora por las actitudes que tuvo tras la final de Gran Hermano 2022

"Yo con la Tora tenía la mejor, la tenía allá arriba. Cuando se fue la primera vez de la casa, nos hemos juntado con la familia a comer, fue mi hermano a la casa de ella y comimos un asado. Todo espectacular", dijo Juan.

Sin embargo, cuando La Tora fue eliminada por segunda vez de la casa más famosa del país, Juan sostuvo que "se olvidó un poco de todo, de la amistad... Pero bueno, nada, no me interesa. Cuando las personas son así bajas, no me llegan. Estoy muy tranquilo que me comporté siempre de 10 y después vi lo que era como persona".

Y agregó el exparticipante: "A mí me contestó soberbia apenas salimos de la casa. La vi en un debate y le dije 'me generó asco cómo te colgaste de Alfa. En la primera etapa, tu ideología de mujer era otra. Si pensabas de una forma, ¿tanto te puede gustar la plata para pensar otra? O cambiar tus modales o lo que sea'. Y me contesta 'papi, estuve 2 meses y medio adentro de la casa, ¿vos pudiste entrar?'"

La tajante respuesta de Santiago del Moro a Juan tras hablar de favoritismos en Gran Hermano 2022

Hace unas semanas, se habían conocido unas explosivas declaraciones de Juan Reverdito, quien había contra la producción de Gran Hermano 2022. "No es la misma vara para todos", dijo el taxista en declaraciones a El Confesionario.

Lo cierto es que en uno de los debates de Gran Hermano 2022, los hermanitos vieron el casting que hicieron y al ver lo que decía el hincha de San Lorenzo en su presentación, Santiago del Moro tomó la palabra y le respondió por aquellas declaraciones donde hablaba de ciertos favoritismos.

“Les cuento que un equipo de casting a este nivel es muy grande, muy importante. Participa mucha gente muy preparada y los va llevando a los chicos en diferentes instancias y siempre la gente de casting hablaba maravillas de él", se sinceró el conductor sobre lo que pensaba la producción de Juan.

Y añadió sin estar el hermanito en el piso: "Digamos, la prioridad número uno para el equipo de casting que hizo este programa, en el puesto número uno siempre estaba Juan Reverdito”.

Tras ver su video, Laura Ubfal destacó que él “era el Gran Hermano” por su historia de vida y el conductor coincidió y remarcó que siempre destacaban “su calidez y calidad de humana”, pensando que podía llegar muy lejos en el programa, algo que finalmente no ocurrió ya que fue uno de los primeros eliminados.