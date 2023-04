El enojo de Alfa con Julieta de Gran Hermano 2022 por un motivo particular: "El único que..."

Días antes, ella había festejado su cumpleaños número 22, que fue el 9 de enero, con amigos y ex participantes del reality, entre los que no estuvo curiosamente Walter Alfa Santiago.

Embed

Una vez terminado el móvil desde la casa de Julieta, Alfa salió al aire y dijo en charla con Georgina Barbarossa: "Decile a Julita que el día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros".

Y siguió con su enojo: "A mí no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí".

A lo que la conductora comentó: "¿No era para los amigos? No era para los de Gran Hermano". Y el hombre de 61 años lanzó: "Invitó a todos los Gran Hermano y a mí no me invitó. Fue Romina, Daniela, Thiago… Fueron varios".

Y Georgina cerró el tema: "Ya está, deja de pelear. No seas grandulón, estamos en Pascuas".

julieta poggio.jpg

El inesperado reclamo de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 a su mamá

A los pocos días de la final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio hizo un recorrido por los principales programas de Telefe. En su visita a Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano, la joven se dio un fuerte abrazo con su mamá, Patricia.

En la charla, Disney -como le decían en la casa- le hizo un pase de factura a su mamá. "Yo me puse este Gran Hermano a los hombres, en un montón de aspectos", comentó Patricia.

Julieta aprovechó para señalar que algunas imaginate que subió a su perfil en Instagram mientras ella estaba en el reality no fueron de su agrado. "Ya vi las fotos que subiste.... todas movidas", le reclamó la ex GH.

La joven pone un especial cuidado en el contenido que comparte en sus redes. En Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, suele colgar producciones y campañas publicitarias con algunas marcas.