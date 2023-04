La bronca de Juan Reverdito con Nacho Castañares de Gran Hermano 2022: "Por lo menos..."

Embed

En este contexto, tras escuchar estas declaraciones, Juan Reverdito habló y mostró su molestia con la actitud de Nacho: "Es simple lo de Nacho. Yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre (Rodolfo) en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas".

Y dio detalles del gesto que tuvo con él y que no recibió agradecimiento alguno: "Por lo menos se persona y contestá los mensajes. Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje. Se los di a una productora para que se los de. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van".

Y tras volver a verse cuando salió de la casa, comentó: "Le di un abrazo y lo sentí ese abrazo. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... La verdad que dije 'qué onda, ¿no?'. Seguramente la gente que lo rodea, de ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, no te juntes con ese, no lo quiere nadie'".

nacho juan1.jpg

La tajante respuesta de Santiago del Moro a Juan tras hablar de favoritismos en Gran Hermano 2022

Hace unas semanas, se conocieron unas explosivas declaraciones de Juan Reverdito, quien explotó contra la producción de Gran Hermano 2022. "No es la misma vara para todos", dijo el taxista en declaraciones a El Confesionario.

Lo cierto es que el miércoles en el debate de Gran Hermano 2022, los hermanitos vieron el casting que hicieron y al ver lo que decía el hincha de San Lorenzo en su presentación, Santiago del Moro tomó la palabra y le respondió por aquellas declaraciones donde hablaba de ciertos favoritismos.

“Les cuento que un equipo de casting a este nivel es muy grande, muy importante. Participa mucha gente muy preparada y los va llevando a los chicos en diferentes instancias y siempre la gente de casting hablaba maravillas de él", se sinceró el conductor sobre lo que pensaba la producción de Juan.

Y añadió sin estar el hermanito en el piso: "Digamos, la prioridad número uno para el equipo de casting que hizo este programa, en el puesto número uno siempre estaba Juan Reverdito”.

Tras ver su video, Laura Ubfal destacó que él “era el Gran Hermano” por su historia de vida y el conductor coincidió y remarcó que siempre destacaban “su calidez y calidad de humana”, pensando que podía llegar muy lejos en el programa, algo que finalmente no ocurrió ya que fue uno de los primeros eliminados.