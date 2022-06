Matías Massotti, el argentino que sorprende al mundo con una innovadora app de telemedicina

Go Doctor es una plataforma de Telemedicina que conecta de forma virtual al médico con el paciente en una videoconsulta. Es un servicio que opera todos los días del año y durante las 24 horas, con una demora aproximada de entre 1 a 3 minutos en conexión con el medico desde que ingresamos hasta que nos atiende, es un tiempo casi inmejorable, solo 2 minutos de espera en tu celular y tenes a tu medico donde quiera que estes. Donde haya un dispositivo con internet, puede estar Go Doctor, y en cualquier parte del mundo. Ante una consulta, el paciente se conecta con un profesional a través de la plataforma y obtiene una respuesta inmediata, también puede adjuntar resultados de estudios a través de la misma para ser evaluados en el momento. El usuario tiene su historia clínica digital, obtiene recetas médicas, certificados, órdenes para estudios, y agenda turnos programados con especialistas de todo tipo. Todo desde la app o incluso la web www.godoctorapp.com y el Instagram @godoctorapp. Es la innovación en tecnología aplicada a la salud que lleva a la medicina a otro nivel, el futuro.

-¿Cómo funciona la aplicación?

El uso es muy sencillo, abrís la app o ingresas a la web, presionas el botón INICIAR VIDEO CONSULTA, completas los datos básicos: nombre apellido dni celular, y elegís entre medico clínico, pediatra, o cualquier especialidad. Unos segundos después, tenes un médico Go Doctor conectado y a tu disposición.

-¿Cuál fue el principal motivo por el cual la creaste?

En el mundo, pero especialmente en Argentina perdemos mucho tiempo reservando un turno con un médico, esperando días, semanas, incluso meses hasta que nos lo den, en muchos casos, incluso con obra social, muchos cobran copago extra, tenemos que ir hasta el médico, completar en recepción los datos para ingresar, esperar, arriesgarnos a contagios, y nuevamente perder mucho tiempo, cuando en 2 minutos podemos hacerlo todo desde el celular, en casa, en el trabajo, de vacaciones, a cualquier hora, mañana, tarde, noche, a la madrugada, teniendo en la mano a un médico clínico, pediatra o especialistas esperando para atendernos. Algo importante es que hay médicos de diferentes especialidades como Alergología, Cardiología, Cirugía General, Clínica Médica, Dermatología, Endocrinología, Gastroenterología, Ginecología, Infectología, Medicina general, de familia, deportiva, reproductiva, Nutrición, Obstétrica, Oftalmología, Traumatología, Pediatría, Psicología, Psiquiatría, etc.

Matías Massotti

-¿Qué beneficios trae está app?

Los profesionales médicos que atienden, cuentan con el acceso directo a la historia clínica de cada uno, esto permite que apenas el médico se pone en contacto con el usuario, ya tiene conocimiento de sus antecedentes, y de esta manera puede agilizar la consulta. Las personas no necesitan estar afiliadas, pueden usarlo a libre demanda y abonar solo la consulta en el momento en el que la usa. Además, mediante Go Doctor, el paciente puede obtener recetas de medicamentos, tener ordenes para estudios que deben realizarse y esos estudios pedirlos a domicilio también, se pueden adjuntar resultados de los estudios para que el médico pueda verlos de manera digital en su dispositivo y calificar al profesional que te atendió. Go Doctor mejora la calidad de vida, evitando contagios esperas en centros de salud, haciendo su vida más fácil y rápida.

-¿Qué beneficios aporta a las empresas?

Las empresas se benefician mucho con esta innovación ya que potencia su marca, fidelizar clientes y trabajadores, haciendo de sus empresas un ecosistema saludable, esto reduce el 30% de ausentismo y mejora la productividad. El servicio se da para empresas que buscan potenciarse, tanto para sus clientes como para sus trabajadores. Tenemos un muy buen feedback ya que el servicio es de excelencia, y las empresas lo utilizan para agregar un servicio a sus clientes, independientemente del rubro, el valor agregado es aplicable para cualquier empresa. Y también muchas eligen Go Doctor para incorporar la innovación a su cliente interno, sus trabajadores, quienes acceden al servicio gratis, y la empresa de una forma u otra se destaca, sobresale, y lo mas importante, crece.

-¿Cómo ves el futuro de la salud y los servicios en Argentina?

El futuro está marcado por los servicios que dan rapidez y excelencia, hacerlo bien y hacerlo rápido, ahorrándonos el único recurso más valioso que jamás podremos recuperar, el tiempo. Ejemplos de servicios que como Go Doctor ahorran tiempo para el usuario, son, Uber, Netflix, Pedidos Ya, entre otros. Pedidos Ya, demostró que una vez que nos acostumbramos a no llamar más para reservar la comida, ir a buscarla, pagar por ella y traerla, no volvimos más a hacerlo, nos dio soluciones. Uber demostró lo mismo evitándonos llamar para buscar un auto y esperar para ver disponibilidad, sin saber con exactitud la demora, en cuanto llega el auto, quien nos esta llevando, o que recorrido hace quien conduce, nos dio soluciones. Las empresas tenemos la obligación de mejorar y subir los estándares buscando la excelencia, y los Argentinos tenemos que dejar de aceptar que las cosas no van a cambiar, para empezar a pedir lo que como consumidores merecemos. El éxito lo conseguirán las empresas que den futuro y las personas que elijan avanzar hacia el.