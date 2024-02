Maxi Giudici se convirtió en actor porno de Only Fans y reveló cuánto gana en dólares por mes

Maxi se convirtió en actor porno y ahora se dedica a la venta de contenido erótico por medio de Only Fans.

“Se recauda. Depende de cómo lo trabajes. Yo al principio arranqué muy fuerte, muy bien (...) Yo arranqué con suscripción gratis y la verdad es que me fue muy bien pero llega un momento que te quedas sin ideas y lo das todo”, afirmó.

Entonces, confesó que gana 2 mil dólares por mes: “Creo que dándole un poco de bola a la aplicación, ganas unos dos mil dólares por mes. Si te dedicas al 100 por ciento es muchísima más plata. Incluso te ofrecen un montón de cosas por cosas que yo no me animo porque me cuesta un poco más con el público masculino. Si fuese público femenino me divertiría un poco más, porque en videollamada ganas mucho más”, contó.

El ex hermanito reveló que se irá al Caribe para hacer más fotos y abrir nuevos horizontes.