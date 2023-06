El tremendo descargo de Juliana Díaz tras los rumores de separación con Maxi Giudici

'Tini', al enterarse, no se quedó callada e hizo un tremendo descargo desde sus redes sociales. "Tengo una sensación rara. Estoy contenta y enojada a la vez. Contenta porque es mi primera fake news, una noticia falsa. Me acaban de llover mensajes preguntándome si Maxi y yo estamos separados. Mi amor, ¿estamos separados y no me avisaste?", dijo bromeando la joven de Venado Tuerto.