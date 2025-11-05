Mercurio retrógrado en Sagitario: 7 signos que van a querer borrar mensajes a las 3 AM

Mercurio retrógrado tiene fama de quilombero, y con razón. En Sagitario, se vuelve brutalmente honesto: decís cosas sin filtro, mandás audios de tres minutos, y después te hacés la pregunta del millón: “¿por qué no me callé?”.
Mercurio retrógrado en Sagitario nos hace hablar de más, recordar de menos y sentir de todo. Ideal para repensar y reírse un poco.
Mercurio retrógrado en Sagitario: la confusión también enseña. Foto: Internet.
Pero ojo, este tránsito no viene a castigarte. Viene a mostrarte dónde te apurás, dónde necesitás escuchar más y hablar menos.
El Mercurio retrógrado en Sagitario es el recordatorio de que las palabras también construyen destino. A veces, decir la verdad incomoda, pero también libera.
Este tránsito te pide eso: ser sincero, pero con ternura. No hace falta tener razón, alcanza con tener intención. Si algo se confunde, respirá. Los malentendidos son parte del aprendizaje.
Sagitario quiere expansión, pero Mercurio retrógrado dice: “primero ordená lo que ya tenés”.
No te rías, pero es real: revisar conversaciones viejas, mails, o notas de voz puede ser terapéutico. Este tránsito te invita a ver cuánto creciste, y cuántas veces dijiste “nunca más”... hasta que pasó otra vez.
Mercurio retrógrado en Sagitario te enseña que comunicarte mejor también es quererte mejor. Y si tenés que borrar algo, hacelo. Pero después, escribite algo lindo a vos.
Géminis : Mensajes cruzados, pero grandes aprendizajes.
Virgo : Mil correos, cero foco. Necesitás frenar.
Sagitario : Todo sale al revés, pero te reís igual.
Piscis : Nostalgia pura. Soñás con gente que ni recordabas.
Cáncer : Hablás desde el corazón. A veces demasiado.
Capricornio : Revisás metas y contratos. No firmes apuradx.
Leo : Te cuesta escuchar, pero cuando lo hacés, entendés todo.
¿Qué evitar durante Mercurio retrógrado en Sagitario?
Firmar contratos, discutir por chat, o responder con enojo. Esperá unos días.
¿Por qué se siente tan caótico este tránsito?
Porque Mercurio maneja la comunicación y Sagitario amplifica todo. Es aprendizaje disfrazado de lío.
¿Hay algo positivo en todo esto?
Sí: entendés lo que realmente querés decir… cuando por fin dejás de gritarlo.