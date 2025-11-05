Mercurio retrógrado en Sagitario: 7 signos que van a querer borrar mensajes a las 3 AM

Sagitario quiere expansión, pero Mercurio retrógrado dice: “primero ordená lo que ya tenés”.

image A veces, borrar un mensaje es la forma más sana de seguir. Foto: Internet.

Volver a leer tus chats puede ser una experiencia espiritual

No te rías, pero es real: revisar conversaciones viejas, mails, o notas de voz puede ser terapéutico. Este tránsito te invita a ver cuánto creciste, y cuántas veces dijiste “nunca más”... hasta que pasó otra vez.

Mercurio retrógrado en Sagitario te enseña que comunicarte mejor también es quererte mejor. Y si tenés que borrar algo, hacelo. Pero después, escribite algo lindo a vos.

Los 7 signos más confundidos (pero con estilo)

Géminis : Mensajes cruzados, pero grandes aprendizajes.

Virgo : Mil correos, cero foco. Necesitás frenar.

Sagitario : Todo sale al revés, pero te reís igual.

Piscis : Nostalgia pura. Soñás con gente que ni recordabas.

Cáncer : Hablás desde el corazón. A veces demasiado.

Capricornio : Revisás metas y contratos. No firmes apuradx.

Leo : Te cuesta escuchar, pero cuando lo hacés, entendés todo.

Preguntas frecuentes

¿Qué evitar durante Mercurio retrógrado en Sagitario?

Firmar contratos, discutir por chat, o responder con enojo. Esperá unos días.

¿Por qué se siente tan caótico este tránsito?

Porque Mercurio maneja la comunicación y Sagitario amplifica todo. Es aprendizaje disfrazado de lío.

¿Hay algo positivo en todo esto?

Sí: entendés lo que realmente querés decir… cuando por fin dejás de gritarlo.