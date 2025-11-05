En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Mercurio retrógrado
Sagitario
ASTROLOGÍA

Mercurio retrógrado en Sagitario: 7 signos que van a querer borrar mensajes a las 3 AM

Mercurio retrógrado en Sagitario nos hace hablar de más, recordar de menos y sentir de todo. Ideal para repensar y reírse un poco.

Mercurio retrógrado en Sagitario: la confusión también enseña. Foto: Internet.

Mercurio retrógrado en Sagitario: la confusión también enseña. Foto: Internet.

Mercurio retrógrado tiene fama de quilombero, y con razón. En Sagitario, se vuelve brutalmente honesto: decís cosas sin filtro, mandás audios de tres minutos, y después te hacés la pregunta del millón: “¿por qué no me callé?”.

Leé también Astrología: Zadkiel y el Rayo Violeta en la transformación, perdón y renacimiento espiritual
Zadkiel y el Rayo Violeta: cuando perdonás, el alma respira. Foto: Internet, Astrología.

Pero ojo, este tránsito no viene a castigarte. Viene a mostrarte dónde te apurás, dónde necesitás escuchar más y hablar menos.

Este tránsito te pide eso: ser sincero, pero con ternura. No hace falta tener razón, alcanza con tener intención. Si algo se confunde, respirá. Los malentendidos son parte del aprendizaje.

Sagitario quiere expansión, pero Mercurio retrógrado dice: “primero ordená lo que ya tenés”.

image
A veces, borrar un mensaje es la forma m&aacute;s sana de seguir. Foto: Internet.

A veces, borrar un mensaje es la forma más sana de seguir. Foto: Internet.

Volver a leer tus chats puede ser una experiencia espiritual

No te rías, pero es real: revisar conversaciones viejas, mails, o notas de voz puede ser terapéutico. Este tránsito te invita a ver cuánto creciste, y cuántas veces dijiste “nunca más”... hasta que pasó otra vez.

Mercurio retrógrado en Sagitario te enseña que comunicarte mejor también es quererte mejor. Y si tenés que borrar algo, hacelo. Pero después, escribite algo lindo a vos.

Los 7 signos más confundidos (pero con estilo)

  • Géminis : Mensajes cruzados, pero grandes aprendizajes.

  • Virgo : Mil correos, cero foco. Necesitás frenar.

  • Sagitario : Todo sale al revés, pero te reís igual.

  • Piscis : Nostalgia pura. Soñás con gente que ni recordabas.

  • Cáncer : Hablás desde el corazón. A veces demasiado.

  • Capricornio : Revisás metas y contratos. No firmes apuradx.

  • Leo : Te cuesta escuchar, pero cuando lo hacés, entendés todo.

Preguntas frecuentes

¿Qué evitar durante Mercurio retrógrado en Sagitario?

Firmar contratos, discutir por chat, o responder con enojo. Esperá unos días.

¿Por qué se siente tan caótico este tránsito?

Porque Mercurio maneja la comunicación y Sagitario amplifica todo. Es aprendizaje disfrazado de lío.

¿Hay algo positivo en todo esto?

Sí: entendés lo que realmente querés decir… cuando por fin dejás de gritarlo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mercurio retrógrado Sagitario Signos
Notas relacionadas
Astrología: Uriel, Jofiel, Gabriel y Zadkiel traen claridad, belleza y perdón esta semana
Astrología: San Rafael y la Luna en Capricornio traen orden y sanación
Astrología: los 5 signos que Venus en Virgo pone a prueba en el amor

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar