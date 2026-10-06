Meta anunció nuevas herramientas para acompañar las experiencias de los adolescentes con la IA

Las protecciones de IA existentes para Cuentas de adolescentes

La nueva información complementa las protecciones de seguridad ya integradas en las experiencias de IA para Cuentas de adolescentes. Por ejemplo, las experiencias de IA se han diseñado tomando como referencia los criterios de clasificación de películas para mayores de 13 años y los comentarios de los padres, lo que significa que Meta AI no debería dar respuestas que resultarían inapropiadas en una película clasificada para mayores de 13 años. Esto implica que Meta AI puede no responder ciertas preguntas y, en algunos casos, puede dirigir a los adolescentes a recursos de ayuda. Aun así, mostrarán a los padres el tema sobre el que su adolescente estaba preguntando, incluso si Meta AI no respondió a la pregunta.

Si bien la información está diseñada para dar a los padres mayor visibilidad sobre los temas generales que sus adolescentes preguntan a Meta AI, para temas sensibles relacionados con el suicidio y la autolesión, están yendo más allá. Recientemente anunciaron que están desarrollando nuevas alertas para informar a los padres si su adolescente intenta entablar conversaciones relacionadas con el suicidio o la autolesión con Meta AI; y pronto compartirán más detalles sobre estas alertas.

Esta nueva información y las alertas proactivas son solo algunas de las formas en que estamos trabajando para hacer que la supervisión parental sea aún más valiosa. Se suman a las funciones de supervisión ya disponibles que, entre otras cosas, permiten a los padres establecer límites de tiempo, programar descansos y ver con quién ha estado chateando su adolescente en los últimos siete días. Nos alienta ver que estas herramientas están resultando útiles para las familias: el número de adolescentes en EE.UU. inscritos en supervisión se ha más que duplicado desde el año pasado.

El nuevo Consejo de expertos en bienestar de la IA de Meta

Por último, compartiendo más información sobre el nuevo Consejo de expertos en bienestar de la IA de Meta, un grupo de expertos que dará retroalimentación contínua sobre nuestras experiencias de IA para adolescentes, para ayudar a garantizar que sigan siendo seguras y apropiadas para su edad. Tienen una larga trayectoria de trabajo cercano con expertos para informar nuestras políticas y productos, incluidas nuestras experiencias de IA actuales. Los asesores en suicidio y autolesión, asesores de juventud y expertos en imagen corporal también asesoran sobre temas específicos, y estamos enormemente agradecidos por sus aportes.

El Consejo de expertos en bienestar de la IA está compuesto por miembros de estos tres grupos asesores existentes, así como por nuevos miembros con experiencia específica en IA responsable y ética. Los equipos de Meta se reunirán periódicamente con el Consejo de expertos en bienestar de la IA para compartir actualizaciones sobre las últimas experiencias de IA que estamos desarrollando para adolescentes y recopilar comentarios para nuestros equipos de políticas y productos.