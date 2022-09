Mide 92 centímetros, tiene una discapacidad en piernas y manos y se recibió con honores en Economía

Nong Mew, una historia de lucha y superación

Originaria del distrito de Satuek, en la parte noreste de la provincia de Buriram, al noreste de Tailandia, Nong Mew mide solo 92 centímetros y tiene piernas y manos discapacitadas. Vive con sus padres y cinco hermanos menores.

Desde siempre, su sueño era obtener un título, aunque para eso debía superar un enorme escollo: su familia consideraba que, terminado el secundario, por su discapacidad ya no era necesario continuar con los estudios. Pese a eso, Nong Mew no se desanimó y logró rendir el examen de ingreso para la Universidad de Rajabhat. No obstante, surgió un nuevo inconveniente: sus padres no tenían dinero para pagar la matrícula. Por eso, en 2015 decidió escribir una carta a la Secretaría Real y solicitar una beca.

Nong_Mew_diploma.jpg

Poco después, Nong Mew recibió una carta de respuesta del Grupo de Beneficencia Pública (Educación), perteneciente a la Secretaría Real de la Reina, en donde le decían: “Te enviaremos a estudiar hasta el final de tu carrera”.

Tras recibir la beca, Nong Mew se esforzó tanto en sus estudios que logró el segundo lugar entre los graduados con honores de Economía. Incluso, ahora tiene como objetivo alcanzar una licenciatura.

“Me gustaría agradecerles a mis compañeros de clase en todos los niveles por ayudarme y apoyar en todos los aspectos”, afirmó la joven ya con el título en la mano, y recordó una frase célebre: “Mire los problemas como granos de arena. Aunque sean muchos, siempre serán pequeños”.