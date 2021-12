"Mil disculpas y suerte": la cruel justificación que le dieron a una chica por dejarla plantada en una cita a ciegas

En la captura donde se puede ver la conversación, se podía observar que dos personas habían acordado reunirse en una heladería y, tras un mensaje que decía “llegando”, se lee lo siguiente: “Eu, perdón. No lo tomes a mal pero te vi en la heladería recién y no me gustaste. Así que me fui, mil disculpas y suerte”.

Ante esto, la chica solo atinó a responder con un “Ah, está bien. No importa. Bay”, ante lo cual después decidió subir un video a TikTok mostrando lo sucedido y recomendando: “No salgan con personas de internet”.