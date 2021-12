Millones de usuarios de WhatsApp se van a quedar sin su cuenta

WhatsApp podría expulsar a millones de usuarios

La popular plataforma, que cuenta con más de dos millones de usuarios en todo el planeta, tiene entre ceja y ceja a las versiones más utilizadas por el público como son GB WhatsApp, WhatsApp Plus y WhatsApp Delta, imitadores creados por terceros. Aquellos que se atrevan a elegirlas, corren el riesgo de quedar excluidos del servicio original bajo nuevas reglas.

En principio, la compañía le enviará un mensaje a los “sancionados” en el que les indicará que se encuentran temporalmente baneados, lo que puede significar un problema para los usuarios, que pueden necesitar el servicio para contactar con amigos y familiares. “Si recibió un mensaje en la aplicación que indica que su cuenta está “prohibida temporalmente”, esto significa que probablemente esté usando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp”, aclararon.

¿Por qué WhatsApp no permite clones?

Desde WhatsApp remarcaron que los clones reducen la seguridad de los chats debido a que se vinculan a aplicaciones de terceros, a pesar de tener otras características más deseables.

Uno de los atractivos para los usuarios de WhatsApp es que proporciona niveles más altos de seguridad que los mensajes de texto y algunas otras aplicaciones de mensajería. No pueden garantizar que las aplicaciones de clonación ofrezcan el mismo nivel de seguridad.

En relación a eso, la compañía precisó: “Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las aplicaciones que afirman mover sus chats de WhatsApp entre teléfonos, son versiones alteradas de WhatsApp”.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio. WhatsApp no es compatible con estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad”, añadió a través de un comunicado.

¿Qué pasa si me banean de WhatsApp?

Los usuarios que usan continuamente aplicaciones clonadas pueden terminar con una prohibición permanente, pero la mayoría de las personas tendrán una temporal. Los chats, en el caso de una prohibición permanente, podrían eliminarse para siempre.