Mostró cómo ganar en dólares haciendo trabajo remoto y causó furor: "De taquito"

Valentina, consciente de la preocupación generalizada por la devaluación del peso argentino, decidió compartir su estrategia para ganar en dólares a través de LinkedIn, una plataforma profesional ampliamente utilizada. En uno de sus videos, la joven argentina destacó el paso clave para lograr este objetivo.

"Si todavía no tenés una cuenta de LinkedIn, no sé qué estás haciendo de tu vida, pero si la tenés, anda a la parte de empleos", comenzó Valentina. "Te dicen que se puede buscar por 'cargo, aptitud y empresa', pero no te dicen lo que voy a decir. Ahí en el buscador vas a poner una palabra que a los argentinos nos encanta: 'USD'", reveló.

Siguiendo su propio consejo, Valentina demostró que al utilizar la palabra clave 'USD' en la búsqueda de empleos en LinkedIn, los resultados solo arrojaban ofertas laborales que ofrecían un salario en dólares estadounidenses. "Acá está todo lo que necesitás. No tenés trabajos en pesos. O sea, tu búsqueda está 100% abocada a trabajos en dólares", destacó enfáticamente.

La tiktoker también compartió un "truquito" adicional que resultó ser fundamental para ampliar las opciones de empleo disponibles. Recomendó cambiar la ubicación en la configuración de LinkedIn a "América Latina", ya que muchos empleadores argentinos están contratando personal en otros países de la región.

La estrategia de Valentina se ha vuelto extremadamente popular entre aquellos que buscan una alternativa para proteger sus ingresos de la devaluación salarial. Sus videos se han compartido ampliamente y han generado un gran interés en la comunidad online, convirtiéndola en una figura destacada en el mundo digital argentino.

La capacidad de ganar en dólares sin salir de casa y evitar así los efectos de la inflación ha despertado un renovado interés en el trabajo remoto y ha brindado a muchos argentinos una nueva esperanza de estabilidad financiera en tiempos turbulentos.

A medida que la economía argentina continúa enfrentando desafíos, historias como la de Valentina demuestran el poder de la creatividad y la adaptabilidad para encontrar soluciones innovadoras. Su consejo sobre el uso de LinkedIn y su enfoque en los empleos en dólares han demostrado ser una alternativa atractiva para aquellos que buscan proteger sus ingresos en medio de un panorama económico incierto.