Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Luis Brandoni que derivó en su muerte
Luis Brandoni falleció tras un cuadro que se agravó en pocos días. El productor Carlos Rottemberg reveló detalles del episodio que marcó un antes y un después.
20 abr 2026, 18:06
Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Luis Brandoni que derivó en su muerte - Foto: Rodrigo Néspolo
La muerte de Luis Brandoni generó profunda tristeza en el mundo del espectáculo, donde colegas, productores y figuras de la cultura lo despidieron con mensajes cargados de emoción y respeto. Su partida no solo impactó por su enorme trayectoria, sino también por las circunstancias que derivaron en el desenlace.
El momento de quiebre se produjo el sábado 11 de este mes, cuando el actor sufrió un golpe en la cabeza que obligó a su internación urgente en el Sanatorio Güemes. Con el correr de los días, su cuadro se fue complicando, hasta el desenlace final de este lunes por la madrugada.
En diálogo con Lape Club Social Informativo (América TV), el productor Carlos Rottemberg dio detalles precisos sobre lo ocurrido y cómo evolucionó su estado de salud. “Fue un accidente doméstico el sábado 11 en su casa. Se internó rápidamente. El diagnóstico fue un hematoma subdural que se suponía que se iba a reabsorber. Tuvo un pronóstico bueno hasta el martes/miércoles donde ahí sí ya comenzó a complicarse la situación”, explicó.
El productor también contextualizó el momento en el que ocurrió el hecho, marcado por una situación atípica en su rutina. “Esa noche del sábado 11 no había teatro porque Soledad Silveyra estaba internada. Solita estaba internada por una dolencia en su columna y eso hizo que esté en la casa no trabajando”, contó.
Luego, relató con precisión cómo fue el accidente que terminó siendo fatal: “Se sentó en una silla, en su escritorio, con rueditas, se estaba vistiendo para ir a la casa de su pareja, y se resbaló de la silla. Con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida que termina lamentablemente hoy con todos nosotros acá”.
Finalmente, al referirse al momento en que la situación se volvió crítica, Rottemberg fue contundente: “Después del miércoles se dio un antes y un después. Por eso, tal vez hubo menos información. Ustedes lo van a entender porque todos somos familias, y había que respetarlo primero a él y a su familia”.
El fallecimiento de Brandoni deja un vacío enorme en la escena artística argentina, donde su legado quedará marcado por décadas de trabajo, compromiso y una presencia inconfundible sobre el escenario y la pantalla.
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Foto portada: Rodrigo Néspolo
A qué se dedican Florencia y Micaela, las hijas de Luis Brandoni
La muerte de Luis Brandoni reactivó el interés por su historia personal, esa que siempre transcurrió en paralelo a su extensa carrera artística. En ese plano más íntimo, sus hijas Florencia y Micaela —fruto de su relación con Marta Bianchi— ocuparon un rol central.
Lejos del mundo del espectáculo, ambas optaron por construir sus propios recorridos profesionales. Florencia se inclinó por el ámbito académico y social: es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, publicó un libro vinculado a su especialidad y se desempeña como mediadora. Además, desarrolla tareas como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y también participa como profesora invitada en distintas casas de estudio.
Micaela, en cambio, tuvo un breve paso por la actuación durante las décadas del ’80 y ’90, aunque con el tiempo decidió reorientar su carrera. Se volcó al mundo de la comunicación y las relaciones públicas, donde trabajó durante más de diez años en The Estée Lauder Companies. Más adelante, emprendió su propio camino con una agencia de prensa y organización de eventos, sumando también proyectos vinculados al universo de la estética.
Durante más de tres décadas, Brandoni compartió su vida con Bianchi, en una relación que marcó profundamente su historia personal. “Me casé muy joven, a los 23 años. Estuve 33 años con Marta, más cinco de novio, 38 años de mi vida, de modo que fue un gran amor y la consecuencia son mis hijas, mis nietos, los que me hacen sentir es que he pasado por esta vida”, recordaba en una entrevista con Alejandro Fantino.
Con el paso del tiempo, la familia se amplió con la llegada de sus nietos —Olivia, Catalina, Macarena y Tomás—, quienes también ocuparon un lugar clave en su cotidianeidad.
Así, mientras el actor construía una trayectoria destacada en el teatro, el cine y la televisión, Florencia y Micaela eligieron un camino más reservado, consolidándose como figuras fundamentales en su vida, lejos de las cámaras pero siempre cerca.