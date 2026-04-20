Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Luis Brandoni que derivó en su muerte

Luego, relató con precisión cómo fue el accidente que terminó siendo fatal: “Se sentó en una silla, en su escritorio, con rueditas, se estaba vistiendo para ir a la casa de su pareja, y se resbaló de la silla. Con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida que termina lamentablemente hoy con todos nosotros acá”.

Finalmente, al referirse al momento en que la situación se volvió crítica, Rottemberg fue contundente: “Después del miércoles se dio un antes y un después. Por eso, tal vez hubo menos información. Ustedes lo van a entender porque todos somos familias, y había que respetarlo primero a él y a su familia”.

El fallecimiento de Brandoni deja un vacío enorme en la escena artística argentina, donde su legado quedará marcado por décadas de trabajo, compromiso y una presencia inconfundible sobre el escenario y la pantalla.

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Foto portada: Rodrigo Néspolo

A qué se dedican Florencia y Micaela, las hijas de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni reactivó el interés por su historia personal, esa que siempre transcurrió en paralelo a su extensa carrera artística. En ese plano más íntimo, sus hijas Florencia y Micaela —fruto de su relación con Marta Bianchi— ocuparon un rol central.

Lejos del mundo del espectáculo, ambas optaron por construir sus propios recorridos profesionales. Florencia se inclinó por el ámbito académico y social: es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, publicó un libro vinculado a su especialidad y se desempeña como mediadora. Además, desarrolla tareas como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y también participa como profesora invitada en distintas casas de estudio.

Micaela, en cambio, tuvo un breve paso por la actuación durante las décadas del ’80 y ’90, aunque con el tiempo decidió reorientar su carrera. Se volcó al mundo de la comunicación y las relaciones públicas, donde trabajó durante más de diez años en The Estée Lauder Companies. Más adelante, emprendió su propio camino con una agencia de prensa y organización de eventos, sumando también proyectos vinculados al universo de la estética.

Durante más de tres décadas, Brandoni compartió su vida con Bianchi, en una relación que marcó profundamente su historia personal. “Me casé muy joven, a los 23 años. Estuve 33 años con Marta, más cinco de novio, 38 años de mi vida, de modo que fue un gran amor y la consecuencia son mis hijas, mis nietos, los que me hacen sentir es que he pasado por esta vida”, recordaba en una entrevista con Alejandro Fantino.

Con el paso del tiempo, la familia se amplió con la llegada de sus nietos —Olivia, Catalina, Macarena y Tomás—, quienes también ocuparon un lugar clave en su cotidianeidad.

Así, mientras el actor construía una trayectoria destacada en el teatro, el cine y la televisión, Florencia y Micaela eligieron un camino más reservado, consolidándose como figuras fundamentales en su vida, lejos de las cámaras pero siempre cerca.