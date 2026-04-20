El inesperado cruce de Ricardo Darín con una fan tras la muerte de Luis Brandoni: "Hoy no"

Mientras tanto, otros usuarios reaccionaron al intercambio con comentarios críticos hacia el pedido inicial: “¿Justo hoy se lo pedís?”, “Cómo le rompen las bolas al pobre Ricardo”, “Más desubicada imposible”, “Qué pesada, flaca”, fueron algunas de las respuestas que circularon en la red social.

Pero la historia no terminó ahí. La seguidora insistió con su solicitud y volvió a dirigirse al actor: “En los anales de la historia están registrados los saludos de cumpleaños de @BombitaDarin a sus seguidores. Como profesora de literatura, sería un placer recibir uno suyo”.

Finalmente, Darín accedió, aunque dejando en claro el contexto: “Ok, pero lo hago con la prudencia que me sugiere el compromiso… Ahí va... le deseo lo mejor para seguir a cargo de la salud intelectual de sus alumnos. Abrazo suave”.

La usuaria respondió agradecida: “Se agradece. Seguiremos con el compromiso”. A lo que el actor cerró el intercambio con una última reflexión: “Lo sé y también sé que no es nada fácil la tarea, gracias”.

El episodio, que se dio en medio de una jornada sensible para el ambiente artístico, terminó mostrando tanto el dolor de Darín por la pérdida de su amigo como su disposición a responder, incluso en un contexto personal tan delicado.

Ricardo Darín 1

Ricardo Darín 2

Cómo fue la historia de amor de Luis Brandoni con Saula Benavente, 33 años menor, quien lo acompañó hasta el final

La muerte de Luis Brandoni no solo generó un fuerte impacto en el ambiente artístico, sino que también volvió a poner en foco su costado más íntimo. Allí aparece la figura de Saula Benavente, su pareja durante trece años, con quien construyó un vínculo sólido y alejado de los moldes tradicionales.

Hija del reconocido artista Saulo Benavente, Saula desarrolló su carrera como guionista, productora y directora. Con Brandoni mantuvo una relación atravesada por una diferencia de edad de 33 años que, lejos de ser un impedimento, nunca condicionó el vínculo.

El inicio de la historia se remonta a septiembre de 2013, en un evento muy particular. “El momento puntual fue en septiembre de 2013, en la fiesta que Claudio Segovia hizo en Pur Sang por sus 80 años… Beto me invitó para que me sumara a su mesa: ‘Vení a sentarte acá’”, recordó ella en una entrevista con La Nación. A partir de ese primer encuentro, comenzaron a verse con frecuencia.

“Así nos conocimos, charlando en una mesa muy copada… Después, me invitó a una comida en su casa con Rafael Filippelli y su mujer Beatriz Sarlo. Y seguimos viéndonos. Al principio, fue raro: él era una persona más grande que yo, pero bueno… la vida”, relató sobre los comienzos de la relación, que fue creciendo de manera natural.

A lo largo de los años, eligieron un formato de pareja poco convencional: nunca convivieron. El propio Brandoni lo explicaba con total sinceridad: “Tengo novia, sí. No convivimos porque ella tiene su hijo y cada uno tiene sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo, sobre todo porque evitamos el desgaste de la convivencia. Entonces quedan el amor y el afecto, uno se extraña, se habla por teléfono varias veces al día. Sé cómo es su vida y ella cómo es la mía. Estamos muy felices”.

Fiel a su estilo, el actor también encontraba lugar para el humor al hablar de su vida en pareja: “Ella tiene perros y ocho tortugas que no se oyen, salvo cuando copulan. Confieso que no tengo deudas en el amor”.

Con códigos propios, independencia y mucho afecto, la relación entre Brandoni y Benavente se sostuvo firme durante más de una década. Un vínculo que, lejos de los convencionalismos, se consolidó con el tiempo y lo acompañó hasta sus últimos días.