Murió deprimida y agobiada la mujer que hizo una torta con un Mickey deforme

“Mi mamá se cayó de unas escaleras. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer (domingo)”, indicó una de las hijas al portal Impacto News.

"Tu muerte dejó un gran vacío en nuestras vidas que nunca se podrá llenar. Nunca olvidaremos los maravillosos momentos que compartimos contigo. Fuiste una persona maravillosa, amable, cariñosa y te extrañaré mucho", dijo Katherin Torrez, otra hija de Marjorie.

"Fuiste la mejor mamá y sé que tuve mucha suerte de tenerte como mi madre. Eras tan maravillosa y tenías tanto para dar. Eras una mujer increíble y te extrañaré profundamente", agregó.

"Te arrebataron demasiado pronto, sé que estás en un lugar mejor y me alegro de que ya no sientas dolor, pero no puede evitar sentirme desconsolada. Hoy es un día muy triste para mí, ya que te fuiste y me dejaste sola, pero no me puedo permitir que estés en este mundo tortuoso. Te amo y te amaré siempre", finalizó Katherin Torrez.

La historia se hizo viral luego de que un hombre publicara fotos de la torta. "Hemos mandado a hacer este budín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible", dijo el cliente, al sentirse estafado.

Pero Marjorie alcanzó a dar su tímida explicación ante tanto avasallamiento. "Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación", había dicho la pastelera en su descargo. Durante el armado de la torta, tuvo que irse y allí se originó el problema: "Entonces hice la torta y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo listo".

La pastelera aseguró que fue su hija la que trató de ayudarla con la decoración. "Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta", había relatado hace algunos meses.