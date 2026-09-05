Martita Fort denunció supuestos robos y un excustodio de su papá salió con los tapones de punta: "Genera..."

En ese sentido, también defendió la capacidad del empresario para detectar una situación semejante y reaccionar ante ella. “También es tratar a Ricardo de tonto. Yo no te muestro las pruebas. No, no pasa nada”, ironizó. Y aseguró que, de haber existido una situación de esas características, el responsable habría quedado inmediatamente fuera del equipo: “Volaría automáticamente, no hay chance”.

Aunque aclaró que no se sintió señalado personalmente porque Martita Fort había hecho una diferenciación entre quienes custodiaban a los hijos y quienes protegían específicamente a Ricardo Fort, reconoció que sus palabras le generaron una reacción emocional. “Era diferente la custodia de los nenes y la custodia de Ricardo en sí”, explicó. Luego admitió: “Me sensibilizó por alguna cuestión”.

Sin embargo, su principal preocupación estuvo vinculada con las consecuencias que este tipo de declaraciones pueden tener sobre quienes trabajaron en seguridad para el empresario. Willy remarcó que varios de ellos continúan desarrollándose laboralmente y que una sospecha puede afectar directamente sus posibilidades de conseguir trabajo.

“Esa gente está actualmente en el mercado laboral y esa sospecha o acusación tan livianamente tirada pone en riesgo totalmente el trabajo”, sostuvo. Y agregó, visiblemente molesto: “Por quedar gracioso, por un puntito más de rating, generás un daño al laburante”.

Qué dijo el excustodio de Ricardo Fort sobre las duras acusaciones de Martita

Por otro lado, el excustodio también cuestionó la manera en que Martita Fort habría construido algunos de sus recuerdos de aquella época. Según su mirada, se trata de recuerdos “implantados” que se mantuvieron durante el tiempo bajo “una línea igual”.

En medio de la entrevista, Willy recordó su extensa relación laboral con Ricardo Fort y las distintas etapas que atravesó junto al empresario. “Conocí la época que estaba a punto de explotar, conocí el boom, conocí la debacle, conocí la enfermedad y conocí el cierre”, expresó.

Además, rememoró un momento especialmente difícil: la despedida de Ricardo Fort. Según contó, ante la ausencia de una organización para realizar el entierro o una ceremonia, fueron los propios integrantes del equipo de seguridad quienes se ocuparon de preparar todo. “No se quería hacer ningún tipo de entierro ni ceremonia, nada. Todo lo que fue, fue armado por nosotros”, recordó.

Finalmente, Willy destacó el respaldo que el grupo le dio al empresario incluso durante los momentos económicos más complicados. “Todos hemos ayudado. No creo que le hayan contado a los hijos las cosas que por ahí hicimos nosotros”, concluyó, dejando en claro el dolor que le provocaron las declaraciones sobre quienes formaron parte del entorno de Ricardo Fort.