Aparecieron los controvertidos videos de Marcelo Polino en APTRA luego de su escándalo con Luis Ventura

Hasta ese punto, todo transcurrió con normalidad. El reempadronamiento, según se explicó en el programa, puede realizarse en apenas unos minutos. Pero lo que llamó la atención fue lo que sucedió después.

Las cámaras registraron que Polino continuó dentro de las instalaciones, recorrió distintos sectores, observó fotografías y hasta utilizó el lugar para sacarse algunas postales. Así, su permanencia terminó siendo bastante más extensa que los pocos minutos que requiere el trámite.

Mientras observaban las imágenes, Carolina Molinari preguntó: “Después de eso hizo un recorrido, ¿después hizo algo sospechoso?”. En ese momento, Laura Ubfal respondió: “Se sacó una foto”.

El recorrido de Polino por la sede llamó especialmente la atención porque, tal como se señaló durante el programa, se trata de un espacio al que el periodista ya asistió en reiteradas oportunidades.

Pero el video no fue lo único que generó repercusión. Ángel de Brito también puso el foco en las declaraciones de Luis Ventura, quien explicó por qué decidió revisar las imágenes de las cámaras después de escuchar los dichos de Polino.

El presidente de APTRA fue contundente al referirse al episodio: “Ante lo que dijo, conseguí videos para ver. Viene todos los días, viene cinco minutos, ¿por qué se va tan rápido? Y vi que estuvo media hora. Vi que tomó imágenes, pero no me parece mal, está bien”.

De esta manera, una visita que parecía ser simplemente un trámite terminó convirtiéndose en una nueva escena dentro de la pelea entre Marcelo Polino y Luis Ventura. Esta vez, las cámaras de seguridad de APTRA fueron las encargadas de mostrar qué ocurrió realmente puertas adentro.

Qué hay detrás del pedido de Marcelo Polino en APTRA que detonó una feroz interna

Marcelo Polino rompió el silencio sobre la fuerte interna que atraviesa APTRA y salió a aclarar cuál fue el verdadero motivo de su presentación ante la entidad. El periodista negó haber solicitado una auditoría o haber realizado una denuncia, y explicó qué documentación pretendía consultar.

En diálogo con Intrusos (América TV), el conductor se mostró contundente frente a las versiones que circularon en las últimas semanas. "Se dijeron muchas mentiras, dicen que yo estoy pidiendo una auditoría, que yo denuncié no sé qué, eso es mentira. Yo no puedo desconfiar ni dudar de nada de algo que no vi", sostuvo.

Luego, Polino detalló cuál fue su pedido y por qué decidió realizarlo. "Lo único que hice fue hacer un pedido a donde corresponde para ver la documentación antes de la asamblea 15 días antes como dice el estatuto. Eso no ocurrió y lo hice por las vías correspondientes", explicó.

Además, el periodista reveló que al momento de presentarse ya existía otro planteo que nada tenía que ver con él. "Lo que no cuentan es que cuando yo me presenté ya había una denuncia anónima donde le piden de todo a APTRA. Yo me encargué de aclarar que no tengo nada que ver con eso", remarcó.

Por otra parte, Marcelo Polino descartó cualquier intención de competir por la presidencia de APTRA, actualmente encabezada por Luis Ventura. "Para mí Ventura es familia, lo adoro. No tengo ninguna intención de presentarme a APTRA como presidente", afirmó.

Y para graficar su postura, agregó: "Yo soy jurado del Bailando: para poner una calificación te tengo que ver bailar primero, cómo te voy a objetar algo que no vi".

Finalmente, ante las versiones sobre una posible expulsión de la entidad, aseguró no estar informado y cerró: "Seguramente que en 100 personas deben haber tres o más que no deben tener simpatía para conmigo".