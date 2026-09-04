Anillitos de maicena y chocolate: la receta fácil para acompañarlos con el mate o café.

Preparar la base de la masa

En primer lugar, se tamizan los 80 gramos de azúcar impalpable dentro de un bol. Se agregan los dos huevos y se bate muy bien, preferentemente con batidora eléctrica, para deshacer cualquier tipo de grumo.

Luego se incorpora la esencia de vainilla y, de manera opcional, la ralladura de medio limón. Se añaden los 80 ml de aceite de girasol y se continúa batiendo durante un rato más, hasta que todos los ingredientes queden completamente integrados.

Incorporar la maicena

Se agregan los 300 gramos de maicena o almidón de maíz a la mezcla líquida y se integran muy bien.

Cuando la preparación comienza a tomar cuerpo, se pasa a la mesada para terminar de unirla. La masa queda muy húmeda y blanda, por lo que no es necesario amasarla demasiado. Alcanza con juntarla mediante movimientos sencillos o encimando porciones hasta obtener una masa uniforme.

Estirar la masa y llevarla a la heladera

La masa se coloca sobre una lámina de papel film y se cubre con otra por encima. Luego se estira con un palo de amasar.

Este paso es fundamental porque la masa es sumamente pegajosa y difícil de manejar de otra manera.

Una vez estirada, se coloca sobre una placa plana y se lleva a la heladera durante 1 hora, para que tome consistencia.

Cortar los anillitos

Mientras la masa descansa en frío, se aceita una placa para horno.

Después de una hora, se retira la masa de la heladera. Con el film todavía colocado, se vuelve a estirar con el palo de amasar hasta alcanzar un espesor de 2 o 3 milímetros como máximo.

Se retira el film de la parte superior y se utiliza un cortante circular para marcar las galletitas. Con otro cortante más pequeño se realiza el agujero central.

Un truco importante consiste en introducir los cortantes en un recipiente con maicena antes de cortar cada pieza. Así se evita que la masa se pegue.

Cada anillo debe cortarse y colocarse directamente sobre la placa aceitada. No conviene marcar todas las piezas juntas para separarlas después sobre la mesada, porque la masa de maicena se expande y puede resultar difícil despegar los anillitos.

Los recortes sobrantes pueden volver a unirse, estirarse entre dos capas de film y utilizarse para cortar más unidades. No es necesario volver a llevarlos a la heladera porque la masa no desarrolla gluten.

Cocinar los anillitos

Los anillitos se llevan a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos.

Deben quedar bien blanquitos, aunque pueden dejarse apenas dorados si se busca una textura más seca.

Una vez fuera del horno, se despegan con cuidado mientras todavía están calientes, utilizando las manos o una espátula. También puede sacudirse suavemente la placa para ayudar a desprenderlos.

Bañar con chocolate

Para preparar el baño, se cortan los 150 gramos de chocolate de taza tipo Águila en trozos pequeños y se colocan en un recipiente apto para microondas.

El chocolate se lleva al microondas en intervalos de 15 segundos. Después de cada pausa, se retira el recipiente y se remueve con una cucharita hasta que se derrita por completo. La cuchara metálica no debe quedar dentro del microondas.

Una vez fundido, se incorpora una cucharada sopera de aceite de girasol para aligerarlo. Si todavía queda demasiado espeso, se puede sumar un chorrito más de aceite hasta conseguir una consistencia fluida.

Finalmente, se baña la mitad de cada anillo con chocolate, aunque también pueden cubrirse por completo. Se colocan sobre papel manteca y se dejan secar bien antes de servir.

Cómo conservar los anillitos de maicena

El almidón de maíz aporta una textura almidonosa y más bien seca al paladar, diferente de la de una galletita tradicional elaborada con harina de trigo. Por eso, el baño de chocolate resulta importante para equilibrar la mordida.

Para conservarlos, se recomienda guardarlos en un lugar fresco, seco y oscuro, dentro de una bolsa plástica bien cerrada o un recipiente hermético. De esta manera se busca protegerlos de la humedad.