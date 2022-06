Murió de una muerte súbita la deportista de 31 años

Según el diario Irish Mirror, los médicos confirmaron que Catherine Keane falleció a causa del síndrome de muerte súbita del adulto (SADS).

El SADS es una condición en la que una persona muere repentinamente por un paro cardíaco y hasta el momento no se sabe la razón por la que esto sucede.

Catherine Keane era amante del deporte, ya que le gustaba ir al gimnasio, además de caminar cerca de 10.000 pasos por día, por lo que se consideraba que tenía una vida sana.

Margherita Cummins, la madre de Catherine, contó que una de las amigas de su hija escuchó un ruido proveniente de su habitación en las primeras horas de la madrugada de aquel 1 de junio de 2021 y cree que fue entonces cuando murió.

“Vivía con dos amigos en Dublín y todos trabajaban desde casa, por lo que nadie realmente prestaba atención cuando no bajaba a desayunar”, sostuvo.

“Le enviaron un mensaje de texto a las 11.20 y cuando no respondió, revisaron su habitación y descubrieron que había pasado”, agregó.

“Ella trabajaba para una empresa de publicidad y le estaba yendo muy bien. Iba al gimnasio y caminaba 10.000 pasos todos los días. Ella solía llamarme mientras salía a caminar”. dijo.

“Catherine y yo éramos muy unidas porque fuimos solo nosotras durante mucho tiempo antes de conocer a mi esposo Fergal y tener a Sean y Naoise”, recordó.

“Todos los días me despierto y pienso: ‘Oh Dios, aquí vamos de nuevo’. Intento buscar algo positivo que me ayude salir adelante, pero hay muchas cosas que me recuerdan a ella por todas partes. Quizá me consuela un poco que partió mientras dormía, no sintió dolor y agradezco eso. Nunca pensé que perdería un hijo en mi vida”, se lamentó Margherita Cummins.

Tras lo ocurrido con su hija, Margherita pide a los padres a que evalúen a sus hijos y vean si hay antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.