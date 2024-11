Nati Jota y Gastón Edul en Love Is Blind: el coqueteo en Netflix que reaviva rumores de romance.

El picante ida y vuelta entre Nati Jota y Gastón Edul

El video arranca con Nati Jota abriendo la charla con un tono desenfadado: "Qué loco hablarnos así, sin vernos. Contame un poquito de vos. ¿De qué signo sos? ¿Qué te gusta de la vida? ¿Te gustan los nuggets y los perros llamados Oli?", disparó Jota, en una presentación con preguntas de lo más variadas y casi sin dar espacio a la respuesta de Edul.

Diseño sin título (25).jpg (Foto: Netflix)

El periodista, con un tono igualmente sarcástico, decidió llevar el intercambio hacia el humor: "Pará, pará, arranquemos por el principio. Yo te la blanqueo: vine a conocer a Wanda", bromeó Edul, admitiendo en tono pícaro que lo suyo podría estar más ligado a la curiosidad por Wanda Nara que a la búsqueda del amor. Pero Nati, rápida para responder, lanzó con sorna: "¿Sos cantante? No, cantante no… ¿periodista? Te imagino con micrófono en mano y cara de nabo", exclamó.

En un ambiente cargado de bromas e indirectas, Edul respondió en tono de reproche: "Estás muy acelerada. Si te cuento todo de entrada, pierde un poco la magia". Pero Jota, en el papel de una mujer decidida, lanzó otra de sus ocurrencias: "Busco un periodista deportivo repostero, alguien que sepa de fútbol y me prepare cosas dulces", expresó, dando a entender su interés por alguien que pudiera combinar estas dos pasiones.

Diseño sin título (26).jpg (Foto: Internet)

Durante este particular “coqueteo”, Edul no tardó en responder a Jota describiéndose a sí mismo, en tono humorístico, como el “candidato ideal” para ella, resaltando algunas coincidencias con lo que la periodista decía buscar en un hombre. Sin dejar pasar la oportunidad, Gastón Edul ironizó diciendo que, aunque existe una periodista carismática que le gusta, ella no le presta mucha atención: "Activo y ella no. A la hora de los bifes, le cuesta un poco más", dijo, haciendo una clara alusión a su compañera.

Nati, quien siguió el juego sin problemas, tomó la palabra y lo increpó: "Gastón, ya sé que sos vos. Te pregunto: ¿te vas a hacer cargo de una vez o vas a seguir histeriqueando con las pechugas de todas?", soltó la influencer, haciendo alusión a un cruce anterior que ambos protagonizaron.

Embed

¿Qué pasa entre Nati Jota y Gastón Edul?

Como respuesta final a las provocaciones de Nati Jota, Gastón Edul propuso en tono desafiante: "Somos grandes los dos, basta de esto. Vamos a la esquina y nos tomamos una birra. Vamos a los bifes y de paso dejamos este lugar para que la gente pueda saber si el amor es ciego o no y listo. Y nosotros vamos a otra cosa, ya está", cerró, generando aplausos entre los fanáticos que siguen el programa y que siguen de cerca la relación de ambos.

La despedida de Nati Jota no se quedó atrás. Con un refrán bien argentino, la periodista le dejó una respuesta ingeniosa: "Yo voy a respetar un refrán que me dijo mi abuela: mejor bueno por conocer que malo conocido". Un final que no cierra las puertas a nuevas interacciones, manteniendo el juego vivo y dejando la duda entre los seguidores.