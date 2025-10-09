Lola Latorre explotó tras los comentarios que recibió al recibirse de abogada: "Hagan algo de sus vidas"

La joven continuó con su descargo y dejó en claro su hartazgo frente a las críticas constantes: "Ay, Dios, me agota, me agota. Porque, ¿saben qué? Si te recibís, es porque te recibís y compraste el título. Si no te recibís, es porque sos una idiota que no hacés nada. Si te está costando recibirte o no te recibís a tiempo, es porque Cinthia Fernández te va a ganar”.

Con un tono cada vez más enfático, Lola cerró su mensaje con una frase contundente que refleja su cansancio ante los comentarios negativos: “Todo les rompe las pelotas, pero no hay p... que les venga bien, bol... No hay nada que les venga bien. Vayan a hacer algo de sus vidas y déjenme de romper las pelotas”.

¿Qué le dijo Lola Latorre a Cinthia Fernández tras recibirse de abogada?

Este miércoles Lola Latorre celebró un importante hito personal: obtuvo su título de abogada. La joven, hija de Yanina y Diego Latorre, compartió su alegría en redes sociales y aprovechó el momento para lanzar una indirecta con sabor a broma dirigida a Cinthia Fernández, quien también está cursando la misma carrera universitaria.

Desde sus historias en Instagram, Lola hizo mención directa a la bailarina y escribió con picardía, dejando claro que ella logró recibirse primero: “Te gané”.

La reacción de Cinthia no se hizo esperar. Con un mensaje lleno de afecto, la mamá de Charis, Bella y Francesca le dedicó unas palabras que reflejaron admiración y empatía: “Vamos, Lolita, te felicito chiquita. Ahora que me toca estudiar, entiendo el esfuerzo y las horas que uno dedica. Pero qué linda satisfacción”.

Vale recordar que tiempo atrás se había viralizado un audio de Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda (América TV), en el que le pedía a su hija que se enfocara en terminar la carrera.

“Ponete a estudiar querida, porque ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada. ¡Te va a ganar Cintita Fernández!”, decía en el audio Yanina, con su característico tono irónico.

La escena generó revuelo en redes, donde muchos usuarios celebraron el logro de Lola y destacaron el cruce divertido entre ambas figuras mediáticas. Más allá del humor, el intercambio dejó en evidencia el esfuerzo que implica completar una carrera universitaria, especialmente para quienes combinan estudio con trabajo y exposición pública.

Lola, que en los últimos años se mantuvo activa en medios y redes, ahora suma un título profesional que abre nuevas puertas en su vida. Mientras tanto, Cinthia continúa avanzando en sus estudios, demostrando que la competencia entre ambas es más simbólica que real, y que el reconocimiento mutuo está por encima de cualquier rivalidad.

Una historia que mezcla logros personales, humor y compañerismo, y que muestra que detrás de las cámaras también hay perseverancia y dedicación.

lolita latorre 1