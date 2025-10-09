Portal 10/10: ritual express con sal y laurel para cortar la mala suerte

El 10 de octubre es una de las fechas más potentes del año en términos energéticos. La combinación del número 10 con el portal de manifestación activa procesos de renovación, abundancia y protección.
El portal energético del 10/10 es una oportunidad para limpiar bloqueos y atraer buena fortuna. Con este ritual rápido de sal y laurel, podrás renovar tu energía en solo unos minutos.
El 10 de octubre es una de las fechas más potentes del año en términos energéticos. La combinación del número 10 con el portal de manifestación activa procesos de renovación, abundancia y protección.
En astrología, este día representa una vibración que elimina lo estancado y permite atraer lo que realmente está alineado con nuestro propósito.
La sal y el laurel, dos elementos naturales, concentran propiedades de purificación, protección y prosperidad. Por eso este ritual es ideal para cortar la mala suerte y activar nuevas oportunidades.
Materiales
1 puñado de sal gruesa.
3 hojas de laurel.
1 vela blanca.
1 recipiente de vidrio.
Agua tibia.
Preparación
Colocá la sal y el laurel en el recipiente con agua tibia.
Encendé la vela blanca y repetí en voz alta:
“Limpio mi energía y abro mis caminos con la luz del universo.”
Sumergí tus manos en el agua durante 1 minuto, visualizando cómo se disuelve la negatividad.
Tirar el agua en una planta o al desagüe mientras agradecés.
Dejar que la vela se consuma y guardar una hoja de laurel en tu billetera.
Ventilar los ambientes para liberar la energía densa.
Anotar tres cosas por las que estés agradecido/a.
Repetir este ritual cada 10 del mes si sentís bloqueos.
El portal 10/10 es un recordatorio de que la limpieza energética también es una forma de manifestar abundancia. Con sal, laurel y gratitud, podés transformar tu vibración y abrir espacio para la buena suerte.