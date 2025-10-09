En vivo Radio La Red
Ritual
octubre
ASTROLOGÍA

Portal 10/10: ritual express con sal y laurel para cortar la mala suerte

El portal energético del 10/10 es una oportunidad para limpiar bloqueos y atraer buena fortuna. Con este ritual rápido de sal y laurel, podrás renovar tu energía en solo unos minutos.

El 10 de octubre es una de las fechas más potentes del año en términos energéticos. La combinación del número 10 con el portal de manifestación activa procesos de renovación, abundancia y protección.

Leé también Portal 10/10: cómo meditar y manifestar más dinero en 10 minutos
portal 10/10: como meditar y manifestar mas dinero en 10 minutos

En astrología, este día representa una vibración que elimina lo estancado y permite atraer lo que realmente está alineado con nuestro propósito.

La sal y el laurel, dos elementos naturales, concentran propiedades de purificación, protección y prosperidad. Por eso este ritual es ideal para cortar la mala suerte y activar nuevas oportunidades.

ritual astrologia piedras

Ritual express con sal y laurel paso a paso

Materiales

  • 1 puñado de sal gruesa.

  • 3 hojas de laurel.

  • 1 vela blanca.

  • 1 recipiente de vidrio.

  • Agua tibia.

Preparación

  • Colocá la sal y el laurel en el recipiente con agua tibia.

  • Encendé la vela blanca y repetí en voz alta:

    “Limpio mi energía y abro mis caminos con la luz del universo.”

  • Sumergí tus manos en el agua durante 1 minuto, visualizando cómo se disuelve la negatividad.

  • Tirar el agua en una planta o al desagüe mientras agradecés.

  • Dejar que la vela se consuma y guardar una hoja de laurel en tu billetera.

ritual primavera amor

Qué hacer después del ritual

  • Ventilar los ambientes para liberar la energía densa.

  • Anotar tres cosas por las que estés agradecido/a.

  • Repetir este ritual cada 10 del mes si sentís bloqueos.

rituales

El portal 10/10 es un recordatorio de que la limpieza energética también es una forma de manifestar abundancia. Con sal, laurel y gratitud, podés transformar tu vibración y abrir espacio para la buena suerte.

