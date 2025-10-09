Llega el portal 10/10: qué hacer y qué evitar según tu signo zodiacal el 10 de octubre

El portal 10/10 representa una frecuencia cósmica única. En numerología, el número 10 simboliza cierres, inicios y expansión, mientras que el 0 amplifica la energía universal.
El 10 de octubre se abre un portal energético de transformación y abundancia. Cada signo recibirá un impulso diferente: conocé qué hacer y qué evitar el 10/10 para aprovechar su poder al máximo.
El portal 10/10 representa una frecuencia cósmica única. En numerología, el número 10 simboliza cierres, inicios y expansión, mientras que el 0 amplifica la energía universal.
Este año, la fecha coincide con la Luna creciente en Tauro, una combinación que potencia la manifestación de deseos materiales y emocionales.
Según la astrología, el 10/10 es ideal para agradecer, limpiar energías, escribir intenciones y soltar cargas emocionales. Pero cada signo vive esta jornada de forma distinta.
Aries
Hacer: canalizar su impulso en un nuevo proyecto o deporte.
Evitar: discutir o tomar decisiones por enojo.
Tauro
Hacer: ordenar cuentas y atraer prosperidad con disciplina.
Evitar: aferrarse a lo que ya no da frutos.
Géminis
Hacer: comunicar ideas y pedir ayuda a su entorno.
Evitar: distraerse o dejar cosas a mitad de camino.
Cáncer
Hacer: agradecer lo logrado y fortalecer lazos familiares.
Evitar: refugiarse en la nostalgia o el pasado.
Leo
Hacer: reconocer logros y apoyar a otros con su energía positiva.
Evitar: buscar validación o reconocimiento externo.
Virgo
Hacer: escribir una lista de intenciones y limpiar espacios físicos.
Evitar: la autocrítica excesiva o el control total.
Libra
Hacer: enfocarse en el equilibrio emocional y la armonía.
Evitar: postergar decisiones por miedo al conflicto.
Escorpio
Hacer: realizar una limpieza energética profunda.
Evitar: guardar rencores o resistirse a perdonar.
Sagitario
Hacer: visualizar metas grandes y planificar viajes o estudios.
Evitar: el exceso de optimismo sin acción concreta.
Capricornio
Hacer: cerrar ciclos laborales y fijar objetivos claros.
Evitar: la rigidez o la falta de flexibilidad emocional.
Acuario
Hacer: probar algo nuevo, innovar, conectar con grupos afines.
Evitar: el aislamiento o el exceso de racionalidad.
Piscis
Hacer: meditar, descansar y escuchar la intuición.
Evitar: idealizar personas o situaciones.
El portal 10/10 actúa como una puerta simbólica: si cada signo elige conscientemente su acción y evita repetir viejos patrones, podrá recibir los beneficios de un nuevo ciclo lleno de claridad y oportunidades.