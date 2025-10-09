En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
signo
octubre
ASTROLOGÍA

Llega el portal 10/10: qué hacer y qué evitar según tu signo zodiacal el 10 de octubre

El 10 de octubre se abre un portal energético de transformación y abundancia. Cada signo recibirá un impulso diferente: conocé qué hacer y qué evitar el 10/10 para aprovechar su poder al máximo.

Llega el portal 10/10: qué hacer y qué evitar según tu signo zodiacal el 10 de octubre

El portal 10/10 representa una frecuencia cósmica única. En numerología, el número 10 simboliza cierres, inicios y expansión, mientras que el 0 amplifica la energía universal.

Leé también Portal 10/10: ritual express con sal y laurel para cortar la mala suerte
portal 10/10: ritual express con sal y laurel para cortar la mala suerte

Este año, la fecha coincide con la Luna creciente en Tauro, una combinación que potencia la manifestación de deseos materiales y emocionales.

Según la astrología, el 10/10 es ideal para agradecer, limpiar energías, escribir intenciones y soltar cargas emocionales. Pero cada signo vive esta jornada de forma distinta.

10 octubre portal astrologia signos

Qué hacer y qué evitar signo por signo

Aries

Hacer: canalizar su impulso en un nuevo proyecto o deporte.

Evitar: discutir o tomar decisiones por enojo.

Tauro

Hacer: ordenar cuentas y atraer prosperidad con disciplina.

Evitar: aferrarse a lo que ya no da frutos.

Géminis

Hacer: comunicar ideas y pedir ayuda a su entorno.

Evitar: distraerse o dejar cosas a mitad de camino.

Cáncer

Hacer: agradecer lo logrado y fortalecer lazos familiares.

Evitar: refugiarse en la nostalgia o el pasado.

signos

Leo

Hacer: reconocer logros y apoyar a otros con su energía positiva.

Evitar: buscar validación o reconocimiento externo.

Virgo

Hacer: escribir una lista de intenciones y limpiar espacios físicos.

Evitar: la autocrítica excesiva o el control total.

Libra

Hacer: enfocarse en el equilibrio emocional y la armonía.

Evitar: postergar decisiones por miedo al conflicto.

Escorpio

Hacer: realizar una limpieza energética profunda.

Evitar: guardar rencores o resistirse a perdonar.

Sagitario

Hacer: visualizar metas grandes y planificar viajes o estudios.

Evitar: el exceso de optimismo sin acción concreta.

portal signos dinero astrologia

Capricornio

Hacer: cerrar ciclos laborales y fijar objetivos claros.

Evitar: la rigidez o la falta de flexibilidad emocional.

Acuario

Hacer: probar algo nuevo, innovar, conectar con grupos afines.

Evitar: el aislamiento o el exceso de racionalidad.

Piscis

Hacer: meditar, descansar y escuchar la intuición.

Evitar: idealizar personas o situaciones.

astrologia signos luna

El portal 10/10 actúa como una puerta simbólica: si cada signo elige conscientemente su acción y evita repetir viejos patrones, podrá recibir los beneficios de un nuevo ciclo lleno de claridad y oportunidades.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
signo octubre Signos Luna Ritual Tauro signos del zodíaco Astrología
Notas relacionadas
Portal 10/10: cómo meditar y manifestar más dinero en 10 minutos
Astrología: cómo limpiar y armonizar la billetera el 10/10 para atraer dinero según tu signo
Llega el portal 10/10: cómo aumentar tu dinero según cada signo zodiacal este 10 de octubre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar