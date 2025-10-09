En vivo Radio La Red
Trends
Dinero
Numerología
ASTROLOGÍA

Portal 10/10: cómo meditar y manifestar más dinero en 10 minutos

El portal energético del 10 de octubre abre un momento ideal para manifestar deseos y atraer prosperidad. Descubrí una meditación rápida de 10 minutos para activar tu energía en esta fecha poderosa.

Portal 10/10: cómo meditar y manifestar más dinero en 10 minutos

El 10/10 es una fecha maestra en la que los planos energéticos se alinean. Según la numerología, el número 10 representa renacimiento y expansión, y el 0 simboliza el flujo infinito del universo.

Leé también Astrología: cómo limpiar y armonizar la billetera el 10/10 para atraer dinero según tu signo
astrologia: como limpiar y armonizar la billetera el 10/10 para atraer dinero segun tu signo

Durante este día, la energía disponible favorece la manifestación consciente: lo que pensás, sentís y agradecés se multiplica.

Hacer una meditación corta y enfocada puede ayudarte a activar tu campo energético y atraer prosperidad, sin necesidad de rituales complejos.

portal dinero signos astrologia 3

Meditación 10/10 paso a paso

1. Preparar el espacio

Buscá un lugar tranquilo, con buena luz natural.

Encendé una vela blanca o dorada y respirá profundo tres veces.

Podés tener cerca una piedra de abundancia como citrino o cuarzo verde.

2. Respiración consciente (2 minutos)

Cerrá los ojos y observá tu respiración.

Inhalá por la nariz contando hasta 4, exhalá por la boca contando hasta 6.

Dejá que la mente se aquiete.

portal dinero signos astrologia 2

3. Visualización (4 minutos)

Imaginá una puerta de luz dorada frente a vos: ese es el portal 10/10.

Visualizá cómo se abre lentamente y una corriente de energía dorada te rodea.

Sentí cómo se limpian tus miedos y se activan tus deseos.

Pensá en tres palabras que definan lo que querés atraer:

prosperidad, amor, armonía, o las que surjan de tu corazón.

4. Agradecimiento y cierre (4 minutos)

Repetí mentalmente:

“Gracias, universo, porque todo fluye a mi favor.

Estoy abierto/a a recibir abundancia con gratitud.”

Abrí los ojos lentamente, mantené una sonrisa y anotá tus sensaciones.

ritual primavera

Consejos extra para potenciar la energía del 10/10

  • Hacer esta meditación entre 10:00 y 10:10 de la mañana.

  • Vestir colores dorados o verdes.

  • No forzar pensamientos: el agradecimiento es la clave.

ritual primavera amor pareja cartas astrologia

El portal 10/10 no se trata solo de pedir, sino de alinearse con la frecuencia del agradecimiento. En apenas 10 minutos, podés elevar tu vibración y abrir las puertas a una abundancia duradera.

