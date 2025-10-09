Portal 10/10: cómo meditar y manifestar más dinero en 10 minutos

Buscá un lugar tranquilo, con buena luz natural.

Encendé una vela blanca o dorada y respirá profundo tres veces.

Podés tener cerca una piedra de abundancia como citrino o cuarzo verde.

2. Respiración consciente (2 minutos)

Cerrá los ojos y observá tu respiración.

Inhalá por la nariz contando hasta 4, exhalá por la boca contando hasta 6.

Dejá que la mente se aquiete.

3. Visualización (4 minutos)

Imaginá una puerta de luz dorada frente a vos: ese es el portal 10/10.

Visualizá cómo se abre lentamente y una corriente de energía dorada te rodea.

Sentí cómo se limpian tus miedos y se activan tus deseos.

Pensá en tres palabras que definan lo que querés atraer:

prosperidad, amor, armonía, o las que surjan de tu corazón.

4. Agradecimiento y cierre (4 minutos)

Repetí mentalmente:

“Gracias, universo, porque todo fluye a mi favor.

Estoy abierto/a a recibir abundancia con gratitud.”

Abrí los ojos lentamente, mantené una sonrisa y anotá tus sensaciones.

Consejos extra para potenciar la energía del 10/10

Hacer esta meditación entre 10:00 y 10:10 de la mañana .

Vestir colores dorados o verdes.

No forzar pensamientos: el agradecimiento es la clave.

El portal 10/10 no se trata solo de pedir, sino de alinearse con la frecuencia del agradecimiento. En apenas 10 minutos, podés elevar tu vibración y abrir las puertas a una abundancia duradera.