Florencia Ibáñez amplió su declaración ante el fiscal por el triple crimen narco: "La idea era..."

"Se mantuvo en algunos dichos y rectificó otros. Dijo que su pareja Alex fue al que le robaron la droga. Que los llevaron hasta ahí y estaban esperando afuera para ver si le devolvían la droga o no, que no sabía que las iban a matar. Le habrían robado 300 kilos de droga", explicó el fiscal a la salida de la audiencia. "Ella dice que estaba arriba del auto y no habló de su rol en el crimen", dijo.

“La idea era apretar a un flaco”

Según su declaración, su pareja le confesó tiempo después que no planeaban atacar a las tres chicas. “Me dijo que la idea era apretar a un flaco, no lastimar a las tres chicas”, afirmó ante el fiscal Arribas. Consultada sobre si su tío, Víctor Sotacuro, sabía lo que iba a ocurrir, respondió: “Eso no lo sé”.

Ibáñez también rectificó su versión inicial y precisó que su tío vestía un buzo gris y un short azul el día del triple homicidio. Sobre la vivienda donde se cometió el crimen, señaló que no recordaba detalles porque “Alex pasó muy despacito”, aunque mencionó haber visto que “de ahí salían una chica y un chico”.

Florencia viajaba en el VW Fox junto a su tío y su pareja.

Con esta declaración, la justicia busca reconstruir los movimientos de los implicados en el crimen que conmocionó a Florencio Varela y que ya tiene varios detenidos y prófugos internacionales.

La Justicia pidió la captura internacional de Alex Castillo

Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro, señaló a su pareja, Alex Castillo, como el dueño de la droga que le habrían robado las víctimas del triple crimen y por eso ya solicitaron su captura internacional.

Además, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, tras la declaración de Celeste Guerrero, quien ubicó a ambos hombres en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi, Brenda del Castillo.