En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fiscal
Crimen
Indagatoria

Florencia Ibáñez amplió su declaración ante el fiscal por el triple crimen narco: "La idea era..."

Además. la imputada dijo que no sabía cuál era el rol de su tío Víctor Sotacuro y comprometió a su pareja, Alex Castillo: “Él me contó que le robaron droga”, indicó.

Florencia Ibáñez amplió su declaración ante el fiscal por el triple crimen. 

Florencia Ibáñez amplió su declaración ante el fiscal por el triple crimen. 

Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados por el triple crimen narco de Florencio Varela, amplió su declaración ante el fiscal Carlos Arribas y dio nuevos detalles sobre el rol de su pareja, Alex Roger Castillo, quien tiene pedido de captura internacional. Según su testimonio, el hombre conducía el Volkswagen Fox blanco en el que ambos viajaron el día del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Leé también La sorprendente revelación de la dueña de "la casa del horror": quién sería el verdadero líder narco del triple crimen
La sorprendente revelación de la dueña de la casa del horror: quién sería el verdadero líder narco del triple crimen. 

Ibáñez habría formado parte de un grupo de apoyo de los que trasladaron a las jóvenes a su destino final. Su tío fue acusado por Celeste González Guerrero, otra de las detenidas, como el autor intelectual del hecho en su declaración indagatoria del martes.

Durante la audiencia, Ibáñez sostuvo que no sabía el motivo del viaje hasta después del hecho. “En ese momento no sabía a qué íbamos. Después me enteré porque Alex me contó. Me dijo que le habían robado droga a él y a la gente que le habían comprado”, relató.

La detenida aseguró que el objetivo del recorrido “era recuperar la droga”, aunque insistió: “Yo no sabía que era para eso”.

Embed

"Se mantuvo en algunos dichos y rectificó otros. Dijo que su pareja Alex fue al que le robaron la droga. Que los llevaron hasta ahí y estaban esperando afuera para ver si le devolvían la droga o no, que no sabía que las iban a matar. Le habrían robado 300 kilos de droga", explicó el fiscal a la salida de la audiencia. "Ella dice que estaba arriba del auto y no habló de su rol en el crimen", dijo.

“La idea era apretar a un flaco”

Según su declaración, su pareja le confesó tiempo después que no planeaban atacar a las tres chicas. “Me dijo que la idea era apretar a un flaco, no lastimar a las tres chicas”, afirmó ante el fiscal Arribas. Consultada sobre si su tío, Víctor Sotacuro, sabía lo que iba a ocurrir, respondió: “Eso no lo sé”.

Ibáñez también rectificó su versión inicial y precisó que su tío vestía un buzo gris y un short azul el día del triple homicidio. Sobre la vivienda donde se cometió el crimen, señaló que no recordaba detalles porque “Alex pasó muy despacito”, aunque mencionó haber visto que “de ahí salían una chica y un chico”.

LRMOKLGMI5EC3OUSVW4MQJIOPE
Florencia viajaba en el VW Fox junto a su t&iacute;o y su pareja.&nbsp;

Florencia viajaba en el VW Fox junto a su tío y su pareja.

Con esta declaración, la justicia busca reconstruir los movimientos de los implicados en el crimen que conmocionó a Florencio Varela y que ya tiene varios detenidos y prófugos internacionales.

La Justicia pidió la captura internacional de Alex Castillo

Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro, señaló a su pareja, Alex Castillo, como el dueño de la droga que le habrían robado las víctimas del triple crimen y por eso ya solicitaron su captura internacional.

Además, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, tras la declaración de Celeste Guerrero, quien ubicó a ambos hombres en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi, Brenda del Castillo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fiscal Crimen indagatoria
Notas relacionadas
"Lo hice por droga y por plata": qué declaró el acusado de cavar el pozo en el triple crimen narco
Triple crimen narco: nuevos detalles sobre el ingreso al país de "Pequeño J" y la búsqueda de sus cómplices
El fiscal del triple crimen narco dio detalles inéditos del hecho: 30 kilos de cocaína y un millón de dólares

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar