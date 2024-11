Se supo con qué compañera de Bake Off Gastón Edul tuvo un encuentro íntimo: la foto

Claro que al ser consultado en diferentes medios, Edul siempre insistió en que todas son buenas amigas y compañeras laborales, si bien reconoció que Cande es una de las personas con las que más química tuvo durante las grabaciones de Bake Off.

Gastón Edul, Ángela Laiva y Cande Molfese.jpg

Claro que terminado el rodaje del reality, el fin de semana todo el equipo de Bake Off celebró el éxito del programa, y muchos deslizaron que Cande y Gastón se habían ido juntos del evento. Pero todo quedó ahí, en un simple comentario posible al pasar.

En tanto, este lunes en el streaming de Telefe Kennys Palacios y Anto Arboscelli mostraron las pruebas de los, hasta ese momento, trascendidos: la foto en las que se los ve a Gastón Edul y Cande Molfese yéndose juntos y de la mano del lugar, demostrando así que la mujer que realmente conquistó el corazón del periodista de TyC Sports es la actriz, y no la cantante tropical y tampoco la influencer.

Gastón Edul y Cande Molfese, yéndose juntos de la fiesta de Bake Off Famosos.jpg

Wanda Nara acorraló a Gastón Edul con una picante pregunta sobre Cande Molfese en Bake Off Famosos

La semana pasada pudo verse la vuelta de los participantes eliminados de Bake Off, donde participaron en el repechaje para lograr obtener nuevamente un lugar en el certamen de pastelería. Así, pudieron verse a Nacho Elizalde, Cami Homs, Gastón Edul, Ángela Leiva, Javier Calamaro, Marcos Milinkovic, Jorgelina Aruzzi y Alejandra Maglietti.

En medio de una de las pruebas, Wanda Nara se acercó a la cocina de Gastón Edul y la conductora no dudó en preguntarle por otra participante que se encuentra en competencia, Cande Molfese, con quien habría empezado un romance.

"¿El perrito te está dando suerte?", le preguntó Wanda por el cuadro que tiene Cande en la cocina de su perrito Almendra. Inmediatamente, el periodista deportivo le contó que en la prueba anterior el jurado Damián Betular le había elogiado su preparación.

Embed

"Y ahora fue el perrito de tu novia", lanzó picante la cantante de Bad Bitch. "Y fue el perrito de Cande", la corrigió. "¿Lo conocés?", siguió Wanda. "No lo conozco", le dijo Gastón y la miró con una sonrisa.

"Mirá a la cámara y decí que no lo conocés porque así no me mentís solo a mí", lo expuso la presentadora.

Luego, opinó: "Vos ya no sabés qué hacer, venís remando en dulce de leche esta relación". "Pará, no me tirés toda la responsabilidad a mí", se defendió el comunicador.

"Te hablo con palabras futboleras: ¿te tiró algún centro?", indagó Wanda. "No un centro a la cabeza que tenga que empujarla nada más. Todos pases forzados", reveló Edul.

"Yo necesito un centro a la cabeza, soy medio timidón", aseguró el participante. "¿Pero el partido cómo va?", siguió Wanda. "Es largo el partido, falta todavía, no hay que arrebatarse, ¿o no?", le contestó.