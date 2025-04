Netflix: así podés desbloquear series y películas ocultas en el catálogo sin instalar nada.

Netflix filtra lo que ves según el idioma configurado

Netflix ha desarrollado un sistema de recomendación que prioriza el idioma del perfil activo. Esto significa que si tu cuenta está en español, el catálogo que vas a ver está compuesto en su mayoría por contenidos doblados al español o producidos en países hispanohablantes.

Televisor Netflix.jpg

¿Y qué pasa con las series coreanas que todo el mundo comenta en redes? ¿Y con los thrillers japoneses que aparecen en tops de crítica pero que no encuentras por ninguna parte? Lo más probable es que estén disponibles, pero que Netflix no los muestre porque no tienen doblaje en español, aunque sí cuenten con subtítulos.

Este filtro no solo afecta lo que aparece en la pantalla de inicio o en las categorías destacadas. También impacta directamente en los resultados del buscador. Es decir, podrías escribir el nombre exacto de una serie que sabés que está en la plataforma y, si tu configuración de idioma no coincide con los criterios que Netflix considera óptimos, no te aparecerá como resultado.

Netflix televisor 1.jpg

Cómo desbloquear contenido oculto en Netflix paso a paso

Ver tu perfil: Entrá en tu cuenta de Netflix desde tu app o navegador. Seleccioná el perfil que usás habitualmente. Entrá en Configuración de cuenta: Desde el navegador es más sencillo. Entrá en la sección “Cuenta” y bajá hasta encontrar la configuración del perfil específico que querés modificar. Cambiá el idioma: Hacé clic en “Idioma” y seleccioná Inglés como idioma de visualización. Guardá los cambios. Podés elegir también otros idiomas, si entendés alguno de ellos, pero con inglés es suficiente para expandir significativamente el catálogo. Volvé a buscar: Regresá al buscador de Netflix y probá de nuevo a encontrar aquella serie o película que antes no aparecía. Vas a ver que ahora sí se muestra, junto a otras recomendaciones nuevas.

Este ajuste no afecta a todos los perfiles de la cuenta, solo al que modificaste. Así que si compartís tu cuenta con otras personas, sus configuraciones seguirán como estaban.

Netflix televisor 2.jpg

Qué pasa si quiero volver al idioma original

Podés revertir el cambio en cualquier momento. Solo tenés que volver a Configuración del perfil y elegir español. Sin embargo, vale la pena explorar un tiempo con el idioma alternativo, ya que algunos contenidos nuevos podrían integrarse a tu perfil incluso después de volver al español.

Netflix, además, recuerda tu historial y preferencias, por lo que si marcaste algún título como favorito o lo añadiste a tu lista, seguirá allí incluso si ya no lo ves fácilmente en el buscador.

Cambiar el idioma de visualización es una forma efectiva, rápida y sin riesgos de desbloquear series y películas ocultas en Netflix. Este truco, que pocos conocen, puede marcar la diferencia entre una experiencia limitada y una ventana global de entretenimiento.