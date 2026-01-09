Detuvieron en Corrientes a un venezolano con antecedentes penales al intentar cruzar a Paraguay
El operativo fue realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y se inició a partir de información aportada por Interpol Venezuela, El arrestado está vinculado con la organización criminal Tren de Aragua.
Un ciudadano venezolano con antecedentes penales y presuntos vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua fue detenido en la provincia de Corrientes cuando intentaba cruzar ilegalmente hacia Paraguay. La aprensión se llevó a cabo en el marco de un operativo de control migratorio y fronterizo reforzado por las fuerzas de seguridad argentinas.
La captura se produjo en el puerto de Ituzaingó el 20 de diciembre, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina interceptaron al hombre que intentaba continuar viaje por vía fluvial sin documentación habilitante ni permisos migratorios.
Tras su detención, las autoridades consultaron bases de datos internacionales y recibieron información de organismos como Interpol Venezuela, que alertó que el detenido presentaba antecedentes por homicidio intencional y porte de armas, además de tatuajes vinculados a la simbología de bandas carcelarias venezolanas asociadas al Tren de Aragua.
Organismos extranjeros también confirmaron que el hombre fue expulsado de los Estados Unidos en enero de 2025 por ingreso ilegal, y que registra pedidos de captura vigentes en Canadá por delitos graves, como amenazas y agresiones con arma blanca.
El detenido, identificado por sus iniciales JFPV y de 35 años, además presenta heridas de arma blanca en el cuerpo y una bala alojada en el abdomen, detalles que él mismo habría explicado alegando un pasado militar.
Prisión preventiva y proceso judicial
La Unidad Fiscal de Corrientes formalizó la investigación penal y logró que un juez federal dictara prisión preventiva por 45 días, mientras avanza la causa por su presunta pertenencia a la organización criminal.
La investigación comenzó cuando se comprobó que ingresó al país por un paso no habilitado en la provincia de Salta, sin realizar ningún trámite migratorio y con la intención de dirigirse a Paraguay.
Expulsión y refuerzo de controles fronterizos
La Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión del detenido del país y le prohibió el reingreso a Argentina, aunque su defensa aún puede impugnar la medida.
La detención se da en medio del refuerzo de controles migratorios y fronterizos, impulsado por el Gobierno nacional para frenar el ingreso irregular de personas y la posible expansión de redes delictivas vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal originada en Venezuela que opera en varios países de la región.