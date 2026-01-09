Detuvieron en Corrientes a un venezolano con antecedentes penales al intentar cruzar a Paraguay. 

Embed

El detenido, identificado por sus iniciales JFPV y de 35 años, además presenta heridas de arma blanca en el cuerpo y una bala alojada en el abdomen, detalles que él mismo habría explicado alegando un pasado militar.

Prisión preventiva y proceso judicial

La Unidad Fiscal de Corrientes formalizó la investigación penal y logró que un juez federal dictara prisión preventiva por 45 días, mientras avanza la causa por su presunta pertenencia a la organización criminal.

La investigación comenzó cuando se comprobó que ingresó al país por un paso no habilitado en la provincia de Salta, sin realizar ningún trámite migratorio y con la intención de dirigirse a Paraguay.

Captura La posible expansión de redes delictivas vinculadas al Tren de Aragua.

Expulsión y refuerzo de controles fronterizos

La Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión del detenido del país y le prohibió el reingreso a Argentina, aunque su defensa aún puede impugnar la medida.

La detención se da en medio del refuerzo de controles migratorios y fronterizos, impulsado por el Gobierno nacional para frenar el ingreso irregular de personas y la posible expansión de redes delictivas vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal originada en Venezuela que opera en varios países de la región.