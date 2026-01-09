Se separaron Evangelina Anderson e Ian Lucas: los detalles detrás de la ruptura

Embed

La frase de Evangelina Anderson que molestó a Ian Lucas

Según trascendió, Evangelina Anderson e Ian Lucas no habrían estado en la misma sintonía emocional. Mientras el influencer se tomó el vínculo con seriedad y se entusiasmó con ese shippeo que fue creciendo de manera pública, la situación terminó resultándole dolorosa.

Más allá de si las expectativas estaban habladas o no en el plano privado, Ian apostó al vínculo con la ilusión de que pudiera prosperar. De hecho, en más de una oportunidad señaló que le parecía "la mujer más hermosa del país". En cambio, la mirada de Anderson habría sido distinta: su acercamiento habría sido genuino, pero sin el mismo nivel de compromiso emocional, y también en el marco de una mayor exposición dentro de MasterChef Celebrity (Telefe).

En ese contexto, una declaración de parte la modelo parece que terminó marcando el quiebre entre ambos y dejando en evidencia que no estaban parados en el mismo lugar.

Desde SQP (América TV) increparon a la bailarina para preguntarle sobre su actualidad y, al momento de consultarla sobre “su corazón”, la rubia aseguró que está muy bien, “sin ganas de enamorarse, ni de conocer a nadie”. “Solo quiero trabajar y estar con mis hijos”, enfatizó.

Sobre Ian, en tanto aseguró: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”. Cuando el periodista le preguntó si ese juego puede pasar a ser verdad, la ex de Demichelis fue determinante: “No. Si querés te miento".