Sebastián Ortega reveló cómo afectó el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara a En el barro 2
Sebastián Ortega se refirió a la polémica de la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi en plena grabación de la segunda temporada de En el Barro 2.
18 feb 2026, 17:04
La participación de la China Suárez en El Barro 2 (Netflix) se dio al mismo tiempo que estallaba un fuerte escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Uno más del largo historial que mantienen desde que se separaron.
Sebastián Ortega habló en Perros de la Calle (Urbana Play) y se mostró conforme con el resultado artístico de la actriz, quien fue la gran protagonista de la segunda temporada.
“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático ”, aclaró Ortega.
Y remarcó que el rodaje se realizó mucho antes de que estallaran por segunda vez el Wandagate. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó el productor y director de la exitosa ficción argentina sobre la China.
Cómo es el personaje de la China Suárez en En el Barro 2
En el barro 2 ya está disponible en Netflix y redobla la apuesta del universo que comenzó con El marginal. Esta segunda entrega abandona cualquier zona cómoda y se sumerge de lleno en un relato más áspero, con conflictos que avanzan sin concesiones y personajes empujados al límite.
La temporada está liderada por Ana Garibaldi y China Suárez, acompañadas por la participación especial de Verónica Llinás y la intervención de Gerardo Romano como invitado. El elenco potencia una trama que apuesta más por la tensión que por la épica.
A lo largo de ocho episodios, la serie se enfoca en las consecuencias de las decisiones del pasado y en la dificultad de romper con ciertos entornos. Lejos de construir una historia de redención clásica, la narrativa propone un recorrido más crudo, donde cada intento de empezar de nuevo choca con estructuras que parecen imposibles de esquivar. El resultado es una temporada intensa, incómoda y decidida a dejar huella.
Por su parte, la pareja de Mauro Icardi asumió un rol cargado de tensión dramática, con secuencias que exponen a su personaje en situaciones límite. No se trata solo de momentos de fuerte contenido emocional, sino también de pasajes donde el conflicto físico y psicológico se intensifica, empujando la trama hacia terrenos más oscuros.