El hermano de Mauro IcardI dejó al descubierto la dura interna familiar: "Al alcanzar la fama uno se muestra como es"

En Intrusos, Guido Icardi abrió su corazón y habló de la relación con su hermano Mauro, de la distancia marcada por la separación de sus padres y de cómo la fama fue cambiando la dinámica familiar.
De entrada, dejó en claro que el vínculo con su hermano nunca fue cercano: “A Mauro lo conozco muy poco, no hemos hablado mucho”. Y explicó que esa distancia tiene que ver con la personalidad del futbolista: “Tiene una personalidad y un carácter muy fuerte. Cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo. Mi hermano siempre fue de tener las cosas como las quiere, de ser muy obsesivo”.
Guido repasó también el pasado familiar y cómo la separación de sus padres influyó en la dinámica entre los hermanos: “Nosotros éramos chicos cuando nuestros papás se separaron. En el 2011 empezó la interna en mi casa, mis viejos se separaron y Mauro se fue a jugar afuera. Yo me vine con mi papá en el 2013 para acá y en España se quedó mi mamá con mi hermana”.
En ese contexto, Mauro ya estaba dando sus primeros pasos en el Barcelona. “Mauro se posicionó en el medio, venía a visitar a la familia pero no era un tema de elegir entre papá y mamá”, aclaró, marcando que la distancia no fue una decisión sino parte de las circunstancias.
Con autocrítica, Guido reconoció: “Nosotros nunca fuimos una familia unida”. Y comparó con la familia materna: “En la familia de mi madre veo que ellos son re unidos, una casa con amor. Nosotros cuando éramos chicos capaz que no había ese amor, no estuvo el acompañamiento. Siempre fuimos todos muy distantes”.
También defendió a Mauro frente a quienes lo acusan de haberse alejado: “No puedo decir que Mauro nos dé la espalda, la vida del futbolista es así. Creo que, progresivamente, se fue alejando de la familia porque formó la suya propia”.
Sobre las versiones que lo señalaban como sostén económico de todos, Guido fue tajante: “Nosotros no necesitamos que nos ayude. Se ha hablado un montón de mis hermanos y de mis padres como si estuviésemos tirados en la calle. ¿Quién ve a su hijo como un cajero automático?”. Aunque admitió: “A mi padre lo ayudó bastante, tiene una camioneta y una casa que compró Mauro. En lo que ha podido ayudar y estar presente lo hizo”.
Finalmente, al hablar de la relación con Wanda Nara, Guido fue claro: “Yo creo que Wanda no lo cambió, creo que al alcanzar la fama y el éxito uno se muestra como es”.
Guido Icardi, hermano de Mauro, estuvo este miércoles en el piso de Intrusos (América TV) y habló sin vueltas sobre los conflictos que marcaron la relación de su hermano con Wanda Nara en los últimos años.
"En su momento creo que habrá pensando que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años", expresó el joven, describiendo cómo Mauro vivió esa etapa.
Al referirse a su vínculo personal con la pareja, Guido fue claro: "Yo no compartí momentos con ellos". Con esa frase dejó en evidencia la distancia que mantuvo durante gran parte del matrimonio.
También se refirió al lazo que se generó entre Mauro y los hijos varones de Wanda y Maxi López. "Creo que lo llamaban papá a Mauro pero porque él se lo ganó. Había muchos videos de cuando empezaron ellos y Mauro los sacaba a los chicos a jugar a la pelota y le decían papi, como que estaba la figura paterna", explicó.
Natalie Weber lo interpeló directamente sobre las denuncias de Wanda contra Mauro por violencia, y Guido respondió con firmeza: "A mí me toca en el sentido que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda. Mi hermano será obsesivo con sus cosas pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga actitudes violentas".
"Él la amaba a Wanda", reconoció. Y cerró con una reflexión sobre el presente de Mauro: "Ahora es capítulo nuevo (con la China Suárez). No creo que se esté vengando, se va desgastando la pareja con los años y aparece una nueva oportunidad".