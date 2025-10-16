En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
película
STREAMING

Netflix sorprende con "Las guerreras k-pop 2": el fenómeno global que rompió todos los récords

"Las guerreras k-pop" se convirtió en la película más vista de Netflix, batió récords en la plataforma y lideró el Top 10 mundial. Cómo será su esperada continuación.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Netflix sorprende con Las guerreras k-pop 2: el fenómeno global que rompió todos los récords. (Foto: Archivo)

Netflix sorprende con "Las guerreras k-pop 2": el fenómeno global que rompió todos los récords. (Foto: Archivo)

El fenómeno de "Las guerreras k-pop 2" en Netflix parece estar más cerca de lo que muchos imaginaban. Tras el impresionante éxito de la primera película, que se convirtió en la producción animada más vista de la historia, la plataforma ha dado un paso crucial para convertir la secuela en realidad.

Leé también Griselda Siciliani arrasa en Netflix con "Envidiosa 3": la serie más vista estrena su nueva temporada
Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 3: la serie más vista estrena su nueva temporada. (Foto: Captura de pantalla)

Según un informe de The Hollywood Reporter, Netflix ya mantuvo reuniones con Sony Pictures Animation con el objetivo de desarrollar la esperada continuación.

En apenas dos meses desde su estreno, Las guerreras k-pop se posicionó como uno de los títulos más reproducidos de todos los tiempos en el catálogo global de la compañía. El fenómeno no se detuvo ahí: Netflix lanzó una versión sing-along en cines estadounidenses que arrasó en taquilla, convirtiéndose en la número uno del país.

Las guerreras k-pop Netflix 1

La secuela de "Las guerreras k-pop" que Netflix necesitaba

Fuentes cercanas a la producción aseguran que los directores del primer film ya tenían varias ideas descartadas durante el desarrollo original, las cuales podrían encajar perfectamente en una secuela. Esto facilita el proceso creativo y acelera los tiempos para dar luz verde al proyecto. Por eso, los analistas creen que solo es cuestión de días para que Netflix haga el anuncio oficial de Las guerreras k-pop 2.

El éxito de la cinta fue tan inesperado como contundente. En un panorama donde las franquicias potentes escasean, Netflix encontró en Las guerreras k-pop una oportunidad de oro para consolidar una nueva saga. La película no solo conectó con el público joven amante del k-pop, sino también con audiencias globales que vieron en la animación un espectáculo colorido, emotivo y repleto de ritmo.

El movimiento, aunque ambicioso, requiere un nuevo acuerdo con Sony Pictures Animation, propietaria original del proyecto. Y es acá donde entra en juego una historia poco conocida: ¿por qué Sony vendió Las guerreras k-pop a Netflix?

Las guerreras k-pop Netflix 2

En 2021, Sony Pictures Animation decidió ceder los derechos de distribución a Netflix. La razón era simple: los directivos creyeron que una película animada de directores debutantes y sin celebridades en el elenco no sería capaz de competir en la cartelera internacional. En ese momento, el mercado cinematográfico apostaba casi exclusivamente por franquicias consolidadas y secuelas de marcas reconocidas.

El inesperado triunfo global de "Las guerreras k-pop"

El resultado superó cualquier expectativa. En menos de un mes, Las guerreras k-pop escaló a los primeros puestos en más de 90 países, y su banda sonora alcanzó millones de reproducciones en Spotify y YouTube. Netflix aprovechó el impulso para lanzar campañas interactivas y eventos virtuales, multiplicando la visibilidad de la marca.

El éxito no solo benefició a la plataforma: Sony también salió ganando. El acuerdo firmado incluía un porcentaje de beneficios inusualmente alto para el estudio, que rondaba entre el 20% y el 30%, frente al habitual 10%-12% que suele recibir un productor externo. Además, Netflix asumió el costo total del presupuesto, estimado en 100 millones de dólares, y añadió un 25% extra como compensación por la cesión.

Las guerreras k-pop Netflix 3

El elenco de la película "Las guerreras k-pop"

  • Arden Cho
  • Ahn Hyo-seop
  • Ken Jeong
  • Lee Byung-hun
  • Daniel Dae Kim
  • May Hong, Ji-young Yoo
  • Kim Yunjin
  • Joel Kim Booster
  • Liza Koshy

Qué se espera de "Las guerreras k-pop 2" en Netflix

Todo apunta a que Las guerreras k-pop 2 será oficial antes de que termine el año. Las fuentes indican que el equipo creativo original ya está trabajando en los primeros bocetos de la historia y en nuevas canciones originales. Los fanáticos, por su parte, no dejan de pedir en redes sociales la confirmación oficial y especulan con posibles títulos.

Las guerreras k-pop Netflix 4

Netflix sabe que tiene entre manos algo más grande que una simple película. Está frente a una nueva franquicia global, una marca que puede extenderse a videojuegos, series derivadas, giras musicales y merchandising.

Y aunque el gigante del streaming aún no ha hecho el anuncio oficial, todo indica que la secuela de Las guerreras k-pop será una realidad inevitable. Después de todo, ningún éxito de este tamaño queda sin continuación.

Tráiler de "Las guerreras k-pop" en Netflix

Embed

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix película
Notas relacionadas
Netflix: la comedia romántica con Lali Espósito y Benjamín Vicuña que es la película del momento
Netflix estrenó la tercera temporada de su mejor serie y tan solo tiene 8 episodios para maratonear
Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie con 5 episodios y está basada en hechos reales

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar