Netflix sorprende con "Las guerreras k-pop 2": el fenómeno global que rompió todos los récords

El éxito de la cinta fue tan inesperado como contundente. En un panorama donde las franquicias potentes escasean, Netflix encontró en Las guerreras k-pop una oportunidad de oro para consolidar una nueva saga. La película no solo conectó con el público joven amante del k-pop, sino también con audiencias globales que vieron en la animación un espectáculo colorido, emotivo y repleto de ritmo.

El movimiento, aunque ambicioso, requiere un nuevo acuerdo con Sony Pictures Animation, propietaria original del proyecto. Y es acá donde entra en juego una historia poco conocida: ¿por qué Sony vendió Las guerreras k-pop a Netflix?

En 2021, Sony Pictures Animation decidió ceder los derechos de distribución a Netflix. La razón era simple: los directivos creyeron que una película animada de directores debutantes y sin celebridades en el elenco no sería capaz de competir en la cartelera internacional. En ese momento, el mercado cinematográfico apostaba casi exclusivamente por franquicias consolidadas y secuelas de marcas reconocidas.

El inesperado triunfo global de "Las guerreras k-pop"

El resultado superó cualquier expectativa. En menos de un mes, Las guerreras k-pop escaló a los primeros puestos en más de 90 países, y su banda sonora alcanzó millones de reproducciones en Spotify y YouTube. Netflix aprovechó el impulso para lanzar campañas interactivas y eventos virtuales, multiplicando la visibilidad de la marca.

El éxito no solo benefició a la plataforma: Sony también salió ganando. El acuerdo firmado incluía un porcentaje de beneficios inusualmente alto para el estudio, que rondaba entre el 20% y el 30%, frente al habitual 10%-12% que suele recibir un productor externo. Además, Netflix asumió el costo total del presupuesto, estimado en 100 millones de dólares, y añadió un 25% extra como compensación por la cesión.

El elenco de la película "Las guerreras k-pop"

Arden Cho

Ahn Hyo-seop

Ken Jeong

Lee Byung-hun

Daniel Dae Kim

May Hong, Ji-young Yoo

Kim Yunjin

Joel Kim Booster

Liza Koshy

Qué se espera de "Las guerreras k-pop 2" en Netflix

Todo apunta a que Las guerreras k-pop 2 será oficial antes de que termine el año. Las fuentes indican que el equipo creativo original ya está trabajando en los primeros bocetos de la historia y en nuevas canciones originales. Los fanáticos, por su parte, no dejan de pedir en redes sociales la confirmación oficial y especulan con posibles títulos.

Netflix sabe que tiene entre manos algo más grande que una simple película. Está frente a una nueva franquicia global, una marca que puede extenderse a videojuegos, series derivadas, giras musicales y merchandising.

Y aunque el gigante del streaming aún no ha hecho el anuncio oficial, todo indica que la secuela de Las guerreras k-pop será una realidad inevitable. Después de todo, ningún éxito de este tamaño queda sin continuación.

