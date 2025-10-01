Netflix causa furor con "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro y el estreno del año

Frankenstein Netflix 1

El elenco de Frankenstein en Netflix

Oscar Isaac

Jacob Elordi

Mia Goth

Christoph Waltz

Felix Kammerer

Lars Mikkelsen

David Bradley

Christian Convery

Cómo será Frankenstein de Guillermo del Toro

La obsesión de Guillermo del Toro con esta historia comenzó mucho antes de que Netflix le diera luz verde. En varias ocasiones, el proyecto estuvo a punto de naufragar. El director insistió, buscó financiamiento y esperó el momento adecuado.

Ahora, tras el reconocimiento internacional de Pinocho, encontró el respaldo definitivo. Netflix no solo apostó por el largometraje, sino que acompañó la visión artística del cineasta, algo que para él resulta esencial.

Del Toro, fiel a su estilo, mezcla fantasía con una mirada íntima sobre la condición humana. Frankenstein se convierte, entonces, en un espejo de nuestras contradicciones: el deseo de crear y el temor a lo que esa creación pueda desencadenar.

Cuándo se estrena Frankenstein de Guillermo del Toro

Netflix ya confirmó el calendario de estreno:

23 de octubre de 2025 en cines seleccionados.

en cines seleccionados. 7 de noviembre de 2025 en Netflix, para todo el mundo.

Por qué esta versión es diferente a todas las anteriores

La historia de Frankenstein ha sido adaptada decenas de veces en teatro, televisión y cine. Desde la versión de Boris Karloff en 1931 hasta reinterpretaciones modernas, el mito nunca dejó de reescribirse.

Pero lo que distingue a Frankenstein de Guillermo del Toro es la fidelidad a la novela original y la sensibilidad del director. Mientras otras versiones se centraron en el monstruo como amenaza, Del Toro busca rescatar su costado humano.

Esa mirada es lo que convierte a esta película en uno de los estrenos más esperados del año. No se trata de un relato de terror puro, sino de una exploración sobre la soledad, la obsesión y la fragilidad humana.

El tráiler de Frankenstein que revela el tono de la película

El avance difundido por Netflix dejó claro que esta no será una historia de terror convencional. La estética gótica, los paisajes sombríos y el diseño de la criatura evocan tanto belleza como horror.

El tráiler también anticipa escenas cargadas de dramatismo entre Oscar Isaac y Jacob Elordi. Se percibe un enfrentamiento emocional entre creador y creación, que promete ser el corazón de la narrativa.

La fotografía, con tonos fríos y atmósfera oscura, recuerda la tradición visual de Del Toro en películas como El laberinto del fauno y La cumbre escarlata. Sin embargo, aquí hay un tono más íntimo y filosófico.