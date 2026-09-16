Revelaron toda la verdad del escándalo matrimonial entre Leandro Paredes y Camila Galante: "Ella es fiel pero..."

“Tiene un acuerdo con su señora, él le banca todo a la familia de ella, y ella no tiene problemas en que haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a la que quiera, y él banca a toda la familia de ella”, afirmó el periodista durante la transmisión de streaming.

Según la versión que dio a conocer Riva Roy, la cuestión económica ocuparía un lugar central en esta particular dinámica matrimonial. De acuerdo con sus dichos, Leandro Paredes se haría cargo económicamente de la familia de su esposa, mientras que Camila Galante aceptaría que él tenga libertad para mantener encuentros íntimos con otras mujeres.

Pero la información no terminó ahí. Santiago Riva Roy fue todavía más contundente al definir cómo sería, según su fuente, el acuerdo entre ambos. La particularidad estaría en que esa libertad no funcionaría de la misma manera para los dos integrantes de la pareja.

“Una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”, sostuvo el panelista, dejando planteada la versión sobre las reglas que existirían en el matrimonio.

Para cerrar su relato, aportó además una situación puntual que, según explicó, le habría contado su amiga. El episodio habría ocurrido durante un asado y tendría como protagonista a la mujer que le brindó el testimonio. “En un asado… fue ella y se volteó a Paredes”, aseguró el periodista, al referirse al supuesto encuentro que habría mantenido su amiga con el futbolista.

El día que Camila Galante habló de la crisis con Leandro Paredes que lograron superar y confesó la clave para seguir juntos

La historia de amor de Camila Galante y Leandro Paredes atraviesa uno de sus momentos más consolidados, aunque paradójicamente en las últimas horas quedaron en el ojo mediático por el supuesto acuerdo matrimonial en el que el futbolista tendría libertad sexual con otras mujeres. Pero lo cierto es que la pareja comenzó su relación en 2010, formó una familia con tres hijos y, pese a los años y a las distintas etapas que atravesaron, continúa mostrándose muy unida.

En diálogo con Pía Shaw para La Nación+, la modelo reveló detalles de su vida junto al futbolista y sorprendió al contar cuál es uno de sus grandes deseos para 2027, cuando se cumpla una fecha muy especial para ambos.

"Me gustaría renovar los votos. Tuvimos fiesta en el 2017 y el año que viene ya son diez años y si Dios quiere podemos celebrar. Mi hermana está esperando para organizar que le gusta", contó Galante, entusiasmada con la posibilidad de volver a celebrar su amor.

Consultada sobre qué los mantiene tan unidos después de tantos años, fue contundente: “Somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo juntos, nos equivocamos”.

La modelo también reconoció que no todo fue perfecto y que atravesaron algunas crisis. “Nos hemos peleado, no es todo color de rosas obviamente. Pero bueno, yo creo que eso es elegir a la persona, es esa para mí. Cuando elegís y admiras, todo camina”, explicó.

Además, destacó una regla que mantienen en la pareja: “No nos gusta irnos a dormir enojados”. Y sobre el futuro familiar, reveló que Paredes quiere otro hijo: "Él quiere ya, yo estoy ahí porque Lauti todavía es chiquito pero a mí me encanta ser mamá".