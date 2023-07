Netflix: está en la plataforma, tiene solo 6 capítulos y no te dejará mover de sillón

Desde su estreno el 8 de julio de 2020, la serie de seis capítulos, cada uno con una duración aproximada de 55 minutos, ha generado un gran revuelo en Netflix. La sinopsis oficial describe la historia como un entrecruzamiento de destinos en un centro de detención migratoria de Australia, donde se encuentran una mujer acorralada, un refugiado audaz, una burócrata diligente y un padre sacrificado.

El reparto de "Desplazados" ha sido clave en el éxito de la serie. Con talentos como Yvonne Strahovski en el papel de Sofie Werner, Jai Courtney como Cam Sandford, Cate Blanchett interpretando a Pat, y otros actores destacados como Asher Keddie, Fayssal Bazzi, Dominic West, Phoenix Raei, Marta Dusseldorp, Soraya Heidari, Rose Riley, Kate Box y Halana Sawires, el elenco ha logrado transmitir la intensidad y la profundidad de los personajes de manera magistral.

La serie ha tocado fibras sensibles al abordar temas tan actuales como la migración y los centros de detención. Su narrativa conmovedora ha resonado con el público, generando discusiones y debates en torno a la situación de los desplazados en diversas partes del mundo.

"Desplazados" no solo ha sido un éxito en términos de audiencia, sino que también ha recibido elogios de la crítica. Su guion bien estructurado y sus actuaciones sobresalientes han sido reconocidos como elementos destacados de la producción.

Si aún no has visto "Desplazados", te recomendamos que te sumerjas en esta serie cautivadora que te mantendrá en vilo desde el primer episodio hasta el último. Prepárate para una experiencia emocionante y adictiva que no te dejará mover de tu sillón.