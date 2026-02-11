El gesto de María Susini con el tatuaje que la une a Facundo Arana que llamó la atención tras la separación

Así, esta actitud por parte de la modelo no tardó en generar las más diversas conjeturas: mientras que algunos deslizaron que se trataría de solamente una señal de respeto y cariño por la historia de amor que acaba de terminar, otros aseguraron que no sería más que un signo de una inminente reconciliación a pesar de las versiones que vinculan al galán con la actriz Gabriela Sari. ¿Será?

IG María Susini - iniciales tatuaje

Cómo fue la historia de amor entre María Susini y Facundo Arana

La historia de amor entre María Susini y Facundo Arana comenzó en 2007, casi como en una escena de película, y se extendió durante 19 años. Fue un vínculo marcado por un flechazo inmediato, aventuras extremas, decisiones impulsivas y la construcción de una familia que siempre eligió la privacidad por sobre la exposición. Sin embargo, en enero de 2026 confirmaron su separación y sorprendieron al ambiente artístico.

Todo empezó en un asado entre amigos en común. Facundo Arana atravesaba su reciente separación de Isabel Macedo cuando le presentaron a la modelo. María llegó tarde y con una herida en la mano producto de una caída. Él, atento, la ayudó a quitarse las astillas. Ese gesto simple fue, para el actor, revelador: en ese instante supo que era “la indicada”. Fiel a su estilo apasionado y frontal, no dudó en decírselo sin rodeos: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, tener hijos y morirme a tu lado”. Así, sin medias tintas, comenzó todo.

La primera cita también rompió cualquier molde tradicional. Fue María quien propuso un salto en paracaídas, sellando una conexión intensa y aventurera que definiría el tono de la relación. La convivencia llegó rápido y la familia no tardó en agrandarse: en 2008 nació India y, al año siguiente, los mellizos Yaco y Moro. Desde entonces, se convirtieron en una familia de cinco que priorizó la vida puertas adentro y lejos del ruido mediático.

María Susini y Facundo Arana

En 2012 dieron un paso más y se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de su casa en Tigre. Otro momento clave fue en Nepal, durante una expedición al Everest. Arana sufrió un pre-edema pulmonar y María voló para acompañarlo. Desde un helicóptero en la cima, él le propuso matrimonio, en un gesto tan extremo como romántico.

A pesar de rumores de crisis que circularon en distintos momentos, durante casi dos décadas mantuvieron una imagen sólida. Pero el desgaste comenzó a hacerse sentir. La crisis llevaba al menos un año y hubo intentos por sostener la pareja. Fue María quien lo verbalizó con mayor claridad, incluso durante un viaje reciente, cuando dijo: “Se terminó el amor”. Facundo, en cambio, lo asimiló con más reticencia.

No hubo terceros ni escándalos. La ruptura fue confirmada en enero de 2026 y, según trascendió, se dio en buenos términos. Vacacionaron juntos en Mar del Plata para preservar la armonía familiar y priorizaron a India, Yaco y Moro por encima de todo. Él expresó deseos de recomponer, mientras que ella avanza con nuevos proyectos, como la posibilidad de conducir en televisión.

Hoy mantienen una buena relación coparental y continúan en terapia. Así, la historia que comenzó con un flechazo y una frase contundente encontró su cierre casi veinte años después, sin estridencias, pero con la marca de un amor que dejó huella.