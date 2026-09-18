La provocación de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que desató la furia de los hermanos Ortega: “Estaba muy mal y...”

Por qué los hermanos de Emanuel Ortega mantienen una relación distante con Julieta Prandi

En ese contexto, Majo Martino aportó información que habría recibido de un amigo del músico y planteó que el distanciamiento no estaría relacionado directamente con Emanuel, sino con Julieta Prandi. “Lo que me contó es que no es que no la quieran a Julieta Prandi, sino que no conectaron de una, como conectaron con Ana Paula Dutil, y a veces la recibís como la mujer de tu amigo”, explicó.

Pero la panelista fue más allá y recordó una situación ocurrida en los comienzos del romance, cuando la modelo inició su relación con el cantante poco después de su separación de Ana Paula Dutil.

Según contó Martino, en aquel momento Dutil atravesaba una situación personal muy delicada. “Al principio de la relación, cuando arranca Emanuel con Julieta, cuentan que Ana Paula estaba muy mal anímicamente y con problemas en su salud mental”, señaló.

En medio de ese escenario, algo que habría generado incomodidad entre los integrantes de la familia fueron las publicaciones que Julieta Prandi realizaba en redes sociales junto a su flamante pareja. Mientras Ana Paula atravesaba aquel difícil momento, la modelo compartía numerosas imágenes y videos junto a Emanuel, mostrando el comienzo de su romance.

“Lo que pasaba era que Julieta en ese momento publicaba muchas fotos con Emanuel”, explicó entonces Majo Martino al reconstruir aquella situación.

De acuerdo con su relato, los familiares del músico no encontraban la manera de intervenir sin generar un conflicto mayor. “Pasa que nadie se atrevía a decirle a Prandi que no publique tanto. La familia le decía a Emanuel: ‘Decile a Julieta que no publique tanto, no hace falta demostrar en este momento’”, contó la panelista.

Sin embargo, esa conversación tampoco habría resultado sencilla para Emanuel, ya que implicaba involucrar a su expareja en la relación que recién comenzaba con Prandi. “Incluso Emanuel tampoco se animaba a decirle porque era meter a una ex en el medio y no daba”, explicó Martino.

Y agregó sobre la postura que habría tomado la familia en aquel entonces: “Pero la familia decía: ‘Por favor, que no publique tanto’ porque le está generando un dolor a otra persona que ellos querían mucho”.

Para Majo Martino, aquella situación habría marcado la relación entre Julieta Prandi y los hermanos de Emanuel Ortega, quienes nunca habrían logrado generar el mismo vínculo que tenían con Ana Paula Dutil.

De todos modos, la panelista remarcó que la situación sería diferente con Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes, según señaló, adoran a Prandi. Lo mismo ocurriría con India y Bautista, los hijos que Emanuel Ortega tuvo con Ana Paula Dutil.

Con todos estos elementos sobre la mesa y frente a la llamativa ausencia de los hermanos del músico en la boda, Yanina Latorre volvió a poner el foco en lo ocurrido y sostuvo su sorpresa por la decisión familiar. “Yo sigo diciendo: se te casa tu hermano, es súper feliz con esta chica con toda la historia de amor que tienen y todo lo que pasó ella, es muy raro que no vaya ninguno”, concluyó.