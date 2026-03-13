Netflix estrenó la miniserie española más esperada del año y apenas tiene 6 capítulos

Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

El elenco principal de Esa noche

Clara Galle

Paula Usero

Claudia Salas

Pedro Casablanc

Nüll García

Raidher Diaz

La adaptación basada en una novela superventas

La serie, basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama). George también firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El Inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres).

Txintxua Films S.L. es una productora cinematográfica fundada por el director Asier Altuna y la productora Marian Fernández Pascal en Trintxerpe, Pasaia (País Vasco). Especializada en cine de raíz cultural, ha destacado con películas como Amama (2015) y Dantza (2018) y series como Intimidad (2022).

La expectativa por el estreno de Esa noche en Netflix

En los últimos años, Netflix ha apostado con fuerza por series donde el drama familiar se mezcla con el suspenso. Este tipo de historias suelen funcionar bien porque conectan con dilemas universales: el amor, la protección y las consecuencias de las decisiones.

Esa noche se inscribe dentro de esa línea. El punto de partida (un accidente inesperado) es solo el inicio. A partir de allí, la serie explorará cómo un evento puede transformar por completo la vida de varias personas.

La plataforma suele apostar por estrenos globales simultáneos, lo que permite que la serie pueda verse en distintos países al mismo tiempo. Este tipo de lanzamientos suele generar conversación inmediata en redes sociales.

Los thrillers familiares tienen una ventaja narrativa clara: cada episodio puede cerrar con una revelación que impulse a ver el siguiente. Por eso, muchos espectadores esperan descubrir qué sucederá realmente después del accidente que cambia todo.

Tráiler oficial de Esa Noche en Netflix