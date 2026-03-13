Netflix estrenó la miniserie española más esperada del año y apenas tiene 6 capítulos
Esta serie española llegó a Netflix con un thriller familiar de seis episodios que promete tensión, secretos y decisiones que lo cambian todo.
Netflix estrenó la miniserie española más esperada del año y apenas tiene 6 capítulos. (Foto: Archivo)
Esa noche acaba de sumarse a Netflix y es la serie española que apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. La plataforma había anunciado que esta nueva producción protagonizada por Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas llegaría este viernes 13 de marzo, junto con un primer vistazo visual que adelanta el tono dramático y el conflicto central de la historia.
La trama parte de un hecho inesperado durante unas vacaciones familiares. A partir de ese momento, una decisión impulsiva pondrá a prueba los vínculos entre tres hermanas y abrirá un dilema moral que crecerá con cada minuto. El relato promete explorar hasta dónde puede llegar alguien cuando intenta proteger a su familia.
Netflix confirmó además que la serie se inspira en una novela superventas del Sunday Times escrita por Gillian McAllister, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores del thriller dramático.
De qué trata Esa noche, la miniserie de Netflix
Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su auto. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.
Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.
El elenco principal de Esa noche
Clara Galle
Paula Usero
Claudia Salas
Pedro Casablanc
Nüll García
Raidher Diaz
La adaptación basada en una novela superventas
La serie, basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George(Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal(Intimidad, Amama). George también firma los guiones junto a Lara Sendim(Los renglones torcidos de Dios, El Inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado(Mindscape, The Head) y Liliana Torres(Mamífera, Kimeres).
Txintxua Films S.L. es una productora cinematográfica fundada por el director Asier Altuna y la productora Marian Fernández Pascal en Trintxerpe, Pasaia (País Vasco). Especializada en cine de raíz cultural, ha destacado con películas como Amama (2015) y Dantza (2018) y series como Intimidad (2022).
La expectativa por el estreno de Esa noche en Netflix
En los últimos años, Netflix ha apostado con fuerza por series donde el drama familiar se mezcla con el suspenso. Este tipo de historias suelen funcionar bien porque conectan con dilemas universales: el amor, la protección y las consecuencias de las decisiones.
Esa noche se inscribe dentro de esa línea. El punto de partida (un accidente inesperado) es solo el inicio. A partir de allí, la serie explorará cómo un evento puede transformar por completo la vida de varias personas.
La plataforma suele apostar por estrenos globales simultáneos, lo que permite que la serie pueda verse en distintos países al mismo tiempo. Este tipo de lanzamientos suele generar conversación inmediata en redes sociales.
Los thrillers familiares tienen una ventaja narrativa clara: cada episodio puede cerrar con una revelación que impulse a ver el siguiente. Por eso, muchos espectadores esperan descubrir qué sucederá realmente después del accidente que cambia todo.