Operaron a Valentino, el mayor de los hijos de Wanda Nara y Maxi López: todos los detalles

Claro que al cabo de dos horas, fue el propio Valentino quien hizo su propia publicación ya superada exitosamente la operación. Con una foto suya en blanco y negro durante un partido, con la cabeza gacha y preocupado, dejó un mensaje haciendo saber cómo atraviesa estos primeros momentos post operación. “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”, aseguró y no tardaron más de un par de minutos para que su posteo se inundase de mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación.

Así, mientras que su novia Carola Sánchez Aloe le escribió “Sos fuerte, te amo amor”, mamá Wanda le hizo saber: "Somos muchos acompañándote, siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes", entre muchos otros.

Asimismo, ya con la tranquilidad de saber que la peor parte ya pasó, la mayor de las Nara volvió a sus historias virtuales para mostrarse unida al papá de hijo y no dudó en hacerle saber a sus seguidores: "Mi bomber está bien. Toda la familia está acá acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto".

Por último, una vez que el adolescente ya descansaba en la habitación de la clínica, la rubia compartió una fotografía de Valentino con el pulgar levantado en señal de que todo está en orden."Acá estaré siempre con vos mi vida. Te ama mamá", concluyó Nara junto a un corazón rojo.

Cuál es la foto de Valentino López que generó preocupación entre los seguidores de Wanda Nara y Maxi López

El pasado 15 de septiembre, Wanda Nara encendió las alarmas entre sus seguidores al dar a conocer un difícil episodio que atravesaba su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con Maxi López. El joven futbolista, que actualmente juega en las divisiones inferiores de River Plate, se mostró en redes sociales utilizando una silla de ruedas, lo que rápidamente despertó preocupación y una oleada de mensajes de aliento.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió varias postales en las que se lo pudo ver a Valentino acompañado de sus hermanos y rodeado de gestos de afecto. En una de las imágenes más emotivas, Wanda expresó: “Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos mi vida”, dejando en claro la importancia de la unión familiar en medio de este momento sensible.

Las publicaciones incluyeron además carteles escritos por sus seres queridos con frases como “Te amamos Valu”, firmados tanto por sus hermanos como por su mamá. En otras fotos se los ve compartiendo risas frente al celular, buscando transmitir tranquilidad y mostrar que, pese a las dificultades, el adolescente no pierde la alegría ni el respaldo incondicional de los suyos.

Con tan solo 16 años, Valentino ya se perfila como una promesa dentro del fútbol, siguiendo los pasos de su padre. Por eso, su aparición en silla de ruedas llamó aún más la atención entre los fanáticos. Sin embargo, Wanda prefirió no dar precisiones acerca del motivo de la lesión ni sobre el estado de salud de su hijo, manteniendo en reserva los detalles médicos y eligiendo resguardar esa parte de la intimidad.

Leal a su costumbre de abrir una ventana a su vida privada, la conductora decidió mostrar este episodio desde un costado humano, destacando el amor y la fortaleza familiar. La reacción en redes no tardó en llegar: miles de seguidores enviaron mensajes de cariño, resaltando el espíritu de unidad y la entereza con la que la familia atraviesa este momento complicado.