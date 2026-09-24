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Netflix estrenó Mis muertos tristes, la miniserie de 4 episodios basada en cuentos de Mariana Enriquez

Mis muertos tristes llegó a Netflix con cuatro capítulos dirigidos por Pablo Larraín y protagonizados por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez.

Netflix estrenó Mis muertos tristes

Netflix estrenó Mis muertos tristes, la miniserie de 4 episodios basada en cuentos de Mariana Enriquez. (Créditos: Netflix)

Mis muertos tristes es una de las apuestas más importantes de Netflix. La plataforma estrenó este 24 de septiembre una miniserie de apenas cuatro capítulos inspirada en distintos relatos de la reconocida escritora argentina Mariana Enriquez, en una producción que combina drama, suspenso y elementos sobrenaturales.

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Antes de su lanzamiento mundial, la ficción tuvo un paso destacado por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentaron la película dentro de la Sección Oficial de su 74ª edición.

Dirigida por el prestigioso cineasta chileno Pablo Larraín, la serie reúne a un elenco encabezado por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

De qué trata Mis muertos tristes en Netflix

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

En este sentido, Enriquez agregó: "Los relatos de Mis muertos tristes plantean a los fantasmas como la memoria, aquello que vuelve todo el tiempo y que en muchos casos no se puede calmar porque tienen que ver con la injusticia. Más allá de una trama general, es una pregunta abierta, sin respuesta: ¿Qué hacemos con esos fantasmas?".

Asimismo, Larraín destacó que el involucramiento de Enriquez en el trabajo de adaptación fue clave para dar forma al proyecto sin perder su esencia. "Cuando uno trabaja con una escritora que tiene un universo tan complejo, tan sofisticado y tan bien armado, hay que entrar en él y hacer todo lo posible por cuidarlo en el proceso y que no salga de ahí. Que también es lo más difícil. Hay ciertas cosas que ella explica o narra con literatura, que son cosas más abstractas, sensaciones y emociones que hay que llevarlas a otro lenguaje", comentó el director sobre el proceso.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

Ficha técnica de Mis muertos tristes

  • Dirección: Pablo Larraín
  • Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
  • Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
  • Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
  • Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
  • Asistente de dirección: Waldo Salgado
  • Dirección de producción: Alejandro Wise
  • Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez
  • Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez

Por qué esta miniserie genera tanta expectativa

En primer lugar, la combinación entre Netflix y Mariana Enriquez reúne dos universos con enorme alcance internacional. La autora argentina posee lectores en numerosos países y sus obras fueron traducidas a múltiples idiomas, mientras que la plataforma permitirá que esta adaptación llegue simultáneamente a una audiencia global.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

En segundo lugar, el formato de cuatro episodios responde a una tendencia cada vez más popular entre los espectadores: historias breves, intensas y con un desarrollo cinematográfico, ideales para ver en pocas horas sin perder profundidad narrativa.

Finalmente, la presencia de Pablo Larraín y de un elenco encabezado por Mercedes Morán y Dolores Fonzi eleva las expectativas sobre la calidad artística de la producción, que promete convertirse en uno de los grandes estrenos latinoamericanos del año.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

Cuándo se estrena Mis muertos tristes en Netflix

Netflix confirmó que Mis muertos tristes estará disponible de forma global el 24 de septiembre. Los cuatro capítulos se estrenarán el mismo día, permitiendo que los espectadores puedan ver la historia completa desde su lanzamiento.

Con una propuesta que mezcla terror psicológico, drama familiar y realismo sobrenatural, la miniserie buscará conquistar tanto a los seguidores de Mariana Enriquez como a quienes disfrutan de las ficciones breves cargadas de suspenso.

Tráiler oficial de Mis muertos tristes en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrenó: Mis muertos tristes, miniserie de 4 episodios basada en cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín.
  • Trama: Una médica jubilada ve espíritus y un fenómeno sobrenatural desata la presencia de muertos en un barrio.
  • Elenco destacado: La producción cuenta con las actuaciones de Mercedes Morán y Dolores Fonzi, entre otras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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