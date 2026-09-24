Desafío matemático: ¿qué resultado da esta cuenta?

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 34 + 3 × 17 - 4 × 6 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 17 = 51 | 4 × 6 = 24

La expresión queda así: 34 + 51 - 24 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 51 = 85 |

85 - 24 = 61 |

61 + 20 = (?)

Resultado final: 81

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Resolverlo con calma ayuda a detectar esos desvíos típicos y mejora la agilidad mental para futuras cuentas.