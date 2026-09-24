Desafío matemático: ¿qué resultado da esta cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (8 + 9) - 4 × 6 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (8 + 9) - 4 × 6 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 34 + 3 × 17 - 4 × 6 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 17 = 51 | 4 × 6 = 24
La expresión queda así: 34 + 51 - 24 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 51 = 85 |
85 - 24 = 61 |
61 + 20 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Resolverlo con calma ayuda a detectar esos desvíos típicos y mejora la agilidad mental para futuras cuentas.
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