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Desafío matemático: ¿qué resultado da esta cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (8 + 9) - 4 × 6 + 20.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo sin equivocarse
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 34 + 3 × 17 - 4 × 6 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 17 = 51 | 4 × 6 = 24

La expresión queda así: 34 + 51 - 24 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 51 = 85 |

85 - 24 = 61 |

61 + 20 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis puede sorprenderte al resolver

Resultado final: 81

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Resolverlo con calma ayuda a detectar esos desvíos típicos y mejora la agilidad mental para futuras cuentas.

En pocas palabras

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Resumen generado por Thinkindot AI
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