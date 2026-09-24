Desafío matemático: pocos logran resolverlo sin equivocarse

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 3)² - 8 × 6 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 3)² - 8 × 6 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 3 = 9
La expresión queda así: 9² - 8 × 6 + 30
Luego se calcula la potencia.
9² = 81
La expresión queda así: 81 - 8 × 6 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 6 = 48
La expresión queda así: 81 - 48 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
81 - 48 = 33 |
33 + 30 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la operación y aplicar una regla clara. Además de entretener, ayuda a ejercitar cálculo mental, concentración y lectura precisa de los signos.