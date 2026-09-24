Desafío matemático: pocos logran resolverlo sin equivocarse

6 + 3 = 9

La expresión queda así: 9² - 8 × 6 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

9² = 81

La expresión queda así: 81 - 8 × 6 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 81 - 48 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

81 - 48 = 33 |

33 + 30 = (?)

Resultado final: 63

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la operación y aplicar una regla clara. Además de entretener, ayuda a ejercitar cálculo mental, concentración y lectura precisa de los signos.