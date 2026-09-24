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Desafío matemático: pocos logran resolverlo sin equivocarse

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 3)² - 8 × 6 + 30.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 3 = 9

La expresión queda así: 9² - 8 × 6 + 30

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con cuadrados puede sorprenderte al resolver

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

9² = 81

La expresión queda así: 81 - 8 × 6 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 81 - 48 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

81 - 48 = 33 |

33 + 30 = (?)

Resultado final: 63

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la operación y aplicar una regla clara. Además de entretener, ayuda a ejercitar cálculo mental, concentración y lectura precisa de los signos.

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