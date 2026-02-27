El explosivo cruce de María Fernanda Callejón con una de las abogadas de Icardi: “Me parece obsceno que..."

Embed

Ante semejante cuestionamiento a la información que acababa de exponer la representante legal de Mauro Icardi sobre la millonaria deuda de la ex de su defendido, Lara Piro reaccionó picante al retrucarle: “Vos tuviste que cumplir con la ley, vos tuviste que liquidar”.

Esa respuesta en referencia a su caso personal hizo que Callejón estallase furiosa contra Piro, quien casualmente es la representante legal de su exmarido Ricky Diotto. “Usted de mí no habla. De mi vida privada no habla. Yo no la autorizo a usted a hablar de mi vida privada”, disparó desencajada.

Y a pesar de que la letrada intentó exponer su defensa, Fernanda no la dejó terminar y disparó enardecida: “Yo estoy acá paneleando de un caso que nos tiene a todos en vilo. Hablo como una mujer que reclama derechos. De mí no hable. Tiene que tener confidencialidad respecto a mi causa porque no es mi abogada”.

Así las cosas, cuando terminó el cruce, María Fernanda Callejón remarcó su postura para que no quede lugar a ninguna duda. “Yo quiero aclarar que estoy hablando de la doctora Piro. Más allá de la autorreferencia. Estoy acá debatiendo porque es mi trabajo. Me parece obsceno estigmatizar a una madre, más allá de que sea Wanda Nara, que se hable en nombre de las niñas y se exponga tanto… Está soportando estas cosas todo el tiempo”, concluyó firme solidarizándose así con la mayor de las Nara.

Por qué María Fernanda Callejón vende por WhatsApp los muebles de su casa

Tras cerrar la operación de venta de la vivienda que compartió con Ricky Diotto y su hija Giovanna, María Fernanda Callejón volvió a quedar en el centro de la escena por una determinación que sorprendió a más de uno en el ambiente artístico: optó por desprenderse de todo el mobiliario y ponerlo a la venta de manera directa a través de WhatsApp.

La novedad se conoció la semana pasada en A la tarde (América TV), donde mostraron al aire las fotos de los distintos muebles que la actriz ofreció a sus contactos. En el ciclo detallaron que quienes quieran adquirir alguno de los artículos pueden comunicarse personalmente para concretar la compra, sin intermediarios y de forma directa.

El listado es amplio y no deja prácticamente nada afuera. Hay camas, lámparas, mesas, mesas de luz, sillones, cómodas, artículos de exterior e incluso una pantalla para hogar a leña. Se trata de una liquidación total que deja en claro que no se trata de una simple renovación, sino del cierre definitivo de una etapa muy importante en la vida privada de la protagonista de Viudas negras.

Mientras se sucedían las imágenes en pantalla, los panelistas repasaron el contexto que rodeó la historia de esa propiedad tras la separación. La periodista Carmela Bárbaro recordó los conflictos que existieron respecto del destino de la casa. “Recuerden que hubo muchas peleas con el papá de su hija respecto a lo que tenían que hacer con esta casa, si se tenían que mudar o no. Ella defendió que se tenía que quedar ahí porque era el lugar que la nena conocía, le quedaba cerca del colegio, y tenía amiguitos adentro del barrio (privado)”, señaló.

Luego, deslizó una hipótesis sobre la decisión de vender también el mobiliario: “Por ahí se tiene que mudar y se está desprendiendo de los muebles porque no le entran”.

A su turno, Débora D’Amato sumó precisiones acerca de la delicada situación económica que atravesó la vivienda. “Para comprarla habían sacado un crédito uva a 30 años, que depende del valor del dólar. Y, cuando se separan, no se ponen de acuerdo entre la camioneta y la casa en cómo pagar esas cuotas. Por ende, había una deuda de 98 millones”, explicó.

Según detalló, el proceso judicial fue largo y complejo. “Se fue haciendo una bola gigante mientras la Justicia determinaba qué iba a suceder. Si la deuda seguía creciendo, el día que vendieran la casa, prácticamente no iban a recibir nada de dinero. Se cancela el crédito, se levanta la hipoteca y recién ahí entregás la propiedad”, concluyó.

Con la operación finalmente resuelta y la hipoteca saldada, María Fernanda Callejón no solo puso punto final a un frente legal y financiero. También dejó atrás un capítulo íntimo. La propiedad ya es pasado. Y ahora, también cada uno de sus muebles.