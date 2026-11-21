También se tomó un momento para agradecerle por los buenos recuerdos y destacar el amor que siempre sintió por India, más allá de las particularidades que tuvo el vínculo entre ellos. "Gracias por lo que pudiste ser. Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad, con tus chistes, con tu amor a India a tu forma sin juzgarte. Sé que la amaste y la amás, y eso voy a enseñarle", expresó.

Entre los recuerdos que eligió compartir, Maypi evocó especialmente los días posteriores al nacimiento de su hija y la manera en que Matías la acompañó durante el posparto, incluso cuando la relación sentimental ya había llegado a su fin.

"Qué tipo divertido por favor... Llegaste en los días del parto y me hiciste pasar unos días tan lindos y llevaderos, riéndonos de todo lo difícil que es el post parto", recordó con emoción.

Asimismo, reconoció que la historia que construyeron tuvo diferentes etapas y que, aunque también atravesaron situaciones complicadas, los momentos felices fueron los que predominaron. "Momentos muy buenos a la distancia, momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también que sé por suerte que son los menos", escribió.

Por último, la modelo compartió uno de los aspectos más difíciles de esta pérdida: todavía no encuentra la fortaleza necesaria para contarle a India, de apenas tres años, que su papá ya no está.

"Gracias por estar de la forma que podías. En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano. Por ahora no puedo. Necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene. Sé que siempre vas a estar para ella… Hoy solo digo gracias", concluyó en un mensaje atravesado por la tristeza.

De qué murió Matías Ricciardelli, la expareja de Maypi Delgado y padre de su hija

a muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado, continúa rodeada de hermetismo, ya que hasta el momento no trascendió públicamente cuál fue la causa de su fallecimiento. Según informó Pochi, de Gossipeame, el hombre murió el martes 17 de noviembre.

Consultada por un seguidor sobre lo sucedido, la comunicadora definió el episodio como “profundamente doloroso y delicado” y explicó los motivos por los que decidió no revelar más información. “Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”, aclaró en sus historias de Instagram.

En tanto, Maypi Delgado también manifestó que continuará sin responder preguntas sobre el tema, tal como hizo desde el martes. La prioridad de la ex Gran Hermano es acompañar a India, la hija que tuvo con Ricciardelli. “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”, expresó.