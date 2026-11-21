Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando le preguntaron si había completado sus estudios secundarios. Después de unos segundos de silencio, Nicki reconoció:“Debo materias. Pero les puedo contar lo que me pasó”.

La confesión provocó la reacción de Pergolini, quien incluso se levantó de su asiento y manifestó su enojo por la situación. Entre risas, la artista quiso saber: “¿Se enojó con vos o conmigo?”. Luego, ante el reclamo del conductor, insistió: “¿O sea, me perdonaste?”.

Finalmente, explicó que el motivo de su alejamiento de las aulas estuvo directamente relacionado con el despegue de su carrera musical. Todo comenzó cuando lanzó su primera canción y sus amigos empezaron a compartirla en redes sociales.

El tema llegó rápidamente a figuras como Duki y Cazzu, quienes también lo difundieron. “Cuando Duko me subió a una historia, se me apagó”, recordó sobre su viejo celular, que no soportó la cantidad de notificaciones.

La repercusión fue tan grande que comenzó a viajar a Buenos Aires por cuestiones laborales. “Empecé a viajar y en un momento falté mucho y me quedé libre”, explicó, revelando así por qué todavía tiene materias pendientes del secundario.

Cómo fue el llamativo mensaje que Mario Pergolini le dedicó a su hijo por sus 33 años

Días pasados, Mario Pergolini protagonizó un momento de profunda emoción en Otro Día Perdido (El Trece), cuando decidió interrumpir por un instante el habitual tono distendido del programa para dedicarle unas palabras muy especiales a uno de sus hijos. El motivo fue una fecha importante para su familia: el cumpleaños de Tomás, quien celebró sus 33 años.

Todo ocurrió el martes, durante una charla que el conductor mantenía al comienzo del ciclo con Rada y Evelyn Botto. En medio de la conversación, Pergolini recordó una divertida anécdota que había compartido recientemente con su hijo, relacionada con la posible visita del Papa León XIV a la Argentina.

“El otro día me dijo: 'No vas a ver otro Papa'. Yo le dije: '¡Apa!'”, contó entre risas el conductor, al recordar la particular reflexión de Tomás.

La ocurrencia dio pie a un comentario de Rada, quien lanzó con humor: “Cría hijo, cría cuervo”. Sin embargo, lejos de quedarse únicamente con la broma, Mario aprovechó la situación para mirar directamente a cámara y enviarle un saludo cargado de afecto a su hijo.

“Hoy está cumpliendo años mi hijo Tomás, un beso grande, te queremos mucho. Gracias por todo y perdón por todo también”, expresó visiblemente movilizado.

Acto seguido, el conductor hizo una aclaración que dejó en evidencia cuánto lo había sorprendido el paso del tiempo: “Mi hijo mayor, 33 años”.

Además, recordó una costumbre que tenía cuando Tomás era pequeño y cómo volvió a repetir aquel gesto después de tantos años. “Pensar que lo saludaba por televisión cuando era chico y ahora después de mucho tiempo lo volví a saludar. Así que de acá nos vamos a...”, agregó con emoción.

En ese momento, Rada le recordó que tenía un compromiso familiar por el festejo de cumpleaños. Fiel a su estilo, Pergolini cerró el intercambio con una referencia al revuelo que generó la visita del Sumo Pontífice.

“Porque la madre le insistió y toda la tanada junta hoy. En Buenos Aires no se puede ir a ningún lado, mientras esté el Papa no se puede hacer nada. De hecho hoy el programa es más corto”, concluyó.